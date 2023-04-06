新州政府設備將禁TikTok 州長柯民思刪除過萬粉絲賬戶

新州州長柯民思（Chris Minns）表示，出於網絡安全顧慮，新州將全面禁止在政府設備上使用具爭議的熱門社交媒體電話應用程式 TikTok 。





早前聯邦政府和其他幾個州亦已作出同樣決定。





情報機關曾指 TikTok 母公司字節跳動可能會收集政府數據，因而引致聯邦及各州政府先後實施禁令。





柯民思表示，已要求新州網絡安全部門向新州政府僱員發出建議，將會建議州政府僱員盡快實施這項措施，從電腦和手機上刪除該應用程式。





他在一份聲明中亦說，「我將不再使用 TikTok。」





在 TikTok 上擁有超過 10,500 名粉絲的州長柯民思今天周四早上已刪除了他的賬戶。



在 TikTok 上擁有超過 10,500 名粉絲的州長柯民思今天周四早上已刪除了他的賬戶。 Credit: 新州州長柯民思（Chris Minns）TikTok 不過，他補充說，僱員仍可能偶然使用 TikTok，要使用該應用程式通知公眾的州政府部門可以申請豁免，但前提是要進行風險評估。





新州是繼維州、首都領地、昆州、南澳政府禁止在政府設備上使用TikTok之後加入的州份，預計西澳亦將會作出同樣措施。





日前，聯邦政府亦禁止在政府的智能手機、平板電腦和電腦上使用 TikTok。





澳洲是五眼聯盟國家中最後一個禁止該TikTok應用程式的國家，五眼聯盟國家包括美國、加拿大、英國和新西蘭。





而TikTok 的澳洲總經理亨特（Lee Hunter）於周一告訴 ABC新聞表示，他並未收到政府的消息。





他亦表示對這個決定感到非常失望，認為這是由政治而非事實作出的決定。

