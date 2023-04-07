喜劇界明日之星 身體缺陷無阻其表演熱情

里科特（Lara Ricote）對著滿屋觀眾發放笑彈：「我的耳朵裡塞著的這個助聽器，它是我父母在我生日時送給我的禮物。我在想，生日禮物？這似乎不太合適！」





「所以在座各位，如果你身上有助聽器，請馬上交出來給我…別等到我生日了！」





這是里科特的棟篤笑節目橋段，她是近期國際喜劇界的後起之秀。





在出道幾年後，她於 2021 年獲得在英國具影響力「搞笑女性舞台獎」，並於 2022 年在全球最大的表演藝術盛事愛丁堡藝穗節上，被評為最佳新人。





這位 26 歲的年輕人有著墨西哥、美國和委內瑞拉血統。此前她曾表示，她認為她獲得的獎項有「象徵意義」，因為她是一名患有退化性聽力損失（degenerative hearing loss）的拉丁美洲女性。





不過她一再強調，她「由衷感激」這些榮譽。



里科特 （Lara Ricote） 在 2022 年 8 月的愛丁堡喜劇獎中獲得最佳新人獎。 Source: Getty / Euan Cherry 「我同意，人們往往樂於為弱勢者，提供更多發揮和發聲空間。」





「我想，我能指出社會上的犬儒思想。但同時，我仍然非常感謝它的存在。」





里科特指出，她可能是少數族裔代表中比較「可接受的面孔」，因為她是拉丁裔女性，但又比較「接近」白人，而且她的殘疾並不像其他某些病人那樣明顯。





「我剛好處於這個中間位置，雖然我有聽力障礙，但我仍然可以在社會中發揮作用，而無需人們為我做太多調整。」





「我當然認為，社會為那些從前未能發聲的群體提供平台至關重要，但我也注意到，這種『故意為之』的思想，本身也相當有趣。」





她現在將其棟篤笑「GRL/LATINX/DEF」帶到澳洲，參加墨爾本國際喜劇節。



在演出棟篤笑之前，里科特在荷蘭阿姆斯特丹修讀政治學，並渴望投身外交事業（她曾一度為 2016 年美國總統候選人桑德斯（Bernie Sanders）競選）。但她後來了解，她是個天生的表演者。





作為歌手兼演員加比（Gaby Rivero）的女兒，里科特從小就學習表演，並在同樣有聽力障礙的姐姐的介紹下接觸了棟篤笑。





里科特說，她很快發現自己偏愛棟篤笑，而非戲劇，因為她可以說任何她喜歡的東西，這讓她感覺「非常自由」。



她以西班牙語和英語表演，並表示業界非常歡迎她這位失聰表演者。





「我在任何地方都無遇上過阻礙…大家都對我愛護有加。」





她說，當觀眾插話時，她無法每一次都聽到，但她有一系列準備好的台詞，以「回應」觀眾。



里科特表示她對觀眾的話語準備就緒。 Credit: Steve Ullathorne 幾年棟篤笑生涯中，里科特最自豪的時刻是最近在倫敦蘇豪劇院的一場演出，當日有速記員在場，為她的棟篤笑製作現場字幕。





「當日表演最令我興奮，因為它可能是我在節目中遇到最多失聰人或聽力障礙者的一次。」





「通過字幕來演出棟篤笑，真的非常貼心。」





里科特說，有些觀眾以前沒有看過現場棟篤笑，但現在很想看其他帶字幕的表演。





「如果我能以某種方式打開一扇門，讓任何人都能看到他們以往無法看到的節目，我會非常樂意去嘗試。因為將心比己，如果有人為我這樣做，我也會很高興。」



倡議團體 Expression Australia 的行政總裁亞當（Rebecca Adam）表示，創意產業中的必須要有能代表對失聰和聽障者的人士。





「這讓聽障者看到和他們相似的人—並能成為榜樣。這也能提醒他們，他們並不孤單，還有像他們這樣的人。」





該組織表示，六分之一的澳洲人有不同程度的聽力損失。隨著人口老化，到 2050年，這一數字將增加到四分之一。





墨爾本國際喜劇節總監普羅萬（Susan Provan）表示，該節日將致力多元化。





「我們將盡力為觀眾和藝術家提供各種可行性—我們將始終鼓勵新想法、觀點和交流。」





「里科特是顆激動人心的喜劇新星，雖然她的生活經歷對大多數澳洲觀眾來說都是前所未聞的，但對於和她一樣經歷聽障的族群來說，則肯定是感同身受。」



里科特分享，剛開始接觸棟篤笑時，她受到了英國喜劇演員朗治（Josie Long）的啟發。她從朗治的作品中偷師，學習於棟篤笑內「提出自己關心的事情…並讓它們變得溫婉，同時搞笑有趣。」





因此，雖然里科特的喜劇建基於她作為聽障女性的經歷和觀點，但她也熱衷於提出更廣泛的政治問題，包括氣候危機。





我的棟篤笑一直有個難題，那就是讓「氣候變化」這議題變得有趣，是「極其困難。」





我還未有辦法成功包裝氣候問題，「我們連去適應的這場悲劇的時間都沒有，這件事本質上就非常不有趣。」



與此同時，里科特正參與一電視連續劇試播集。「這是我們姐妹的故事，我們身為聽障者、身為拉丁裔，在任何情況下都感覺像一條離開水的魚。」





有時，她會驚嘆自從接觸棟篤笑以來，她的生活變化如此之快。





「這甚至不是我的夢想，因為我從未幻想過可以有現在的成就。」





作為墨爾本國際喜劇節的一部分，里科特的 GRL/LATNX/DEF 將在Westin Three放映至 4 月 23 日。有些場次將有手語口譯。





赫伯恩 (Daniel Herborn) 是駐雪梨的自由撰稿人



