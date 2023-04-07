【發現金屬】 某大品牌維他命片要回收

某大品牌的維他命片可能含有金屬碎片，該款產品已下架。

a tablet in a person's palm

一款大品牌的維他命片要回收。 Source: Pixabay

澳洲藥品及用品管理局（TGA）緊急回收一批品牌BioCeuticals 的「Ultra Potent-C」維他命可咀嚼片。

原因是一名消費者報告，指在其中一粒維他命片中，發現一小塊金屬，形容「大約有人類頭髮的厚度」。

小金屬碎片可能會傷害服用者的口腔和消化道，但暫時沒有造成嚴重傷害事件。
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要回收的維他命片。(TGA圖片)
TGA 表示，內部調查確定碎片可能來自製造過程，但為了盡量減少對他人的風險，已召回批號 220380的產品，有效日期為2024年2月。

批號印在瓶子上，位於標籤條形碼的下方，TGA建議任何有該批號貨品的人，應立即停止使用該產品。

TGA 表示，可以將產品退回購買地點以獲退款，目前亦沒有其他批次或其他 Bioceuticals 產品被回收，公司和TGA亦沒有收到其他問題回報。

消費者如有任何問題或疑慮，可以撥打 1300 650 455 或發送電子郵件至 practicesupport@bioceuticals.com.au 聯繫公司的支援團隊。

有關產品主要在各大藥房有售，包括 Chemist Warehouse。
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Published 7 April 2023 12:36pm
Source: SBS