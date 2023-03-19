【循環再用】全澳又臭又舊波鞋成搶手貨

要點 澳洲每年進口運動鞋高達2500萬對。

舊鞋可以循環再造成例如健身墊及地板等新產品。

回收商「拯救我們的鞋底」已經回收超過60萬對鞋。

有汗臭的舊跑鞋、爆裂的「人字拖」、聞起來難聞到在 20 步外都能殺死貓的工作靴，這些鞋都被認為應該丟棄。





但在澳洲，對於回收商來說，這些是寶，呼籲全澳居民，將他們不要準備丟棄的舊鞋，交出循環再用。





由澳洲體育用品協會（Australian Sporting Goods Association）和回收商「 拯救我們的鞋底」Save Our Soles 支持的「小心處理」 TreadLightly 計劃，已經回收了超過 600,000 雙鞋。





不過回收的舊鞋，只是滄海一粟，該協會稱每年有 2500 萬對運動鞋，進口到澳洲。



澳洲的回收問題

澳洲在回收方面的記錄，顯示還有很長的路要走。





環保組織 Planet Ark 的數據顯示，每年送往垃圾填區有 490 萬噸廢物，當中約有 244 萬噸是可回收或可堆肥的。





在市議會提供的垃圾桶中，只有 18% 的廢物是可回收的，而剛剛超過 一半可以堆肥。



Planet Ark 表示，塑膠是首要問題，澳洲人在 2018-2019 財政年度，使用了 350 萬噸塑膠，回收率僅為 13% 。





在軟塑膠物料回收計劃REDCycle 失敗後，大型超市集團也遭到批評。





Coles 和 Woolworths 是 REDcycle 計劃的合作夥伴，計劃呼籲消費者，將在超市購買的物品和其他家用產品的塑膠包裝，退回循環再利用。





但REDcycle計劃去年11 月突然停止運營，並承認囤積大量軟塑膠物料，在新州、維州和南澳共32個儲存倉，總共有 12,393 噸塑膠料。



舊鞋改造成什麼產品？

澳洲體育用品協會執行董事 巴赫達（Shaun Bajada） 表示，澳洲人應該知道符合條件的鞋，包括大多數運動鞋、學生鞋、人字拖、拖鞋甚至橡膠靴，都可以重新製成新產品，包括健身墊和地板。





「舊鞋可以回收循還再造，無論有多髒或過度磨損得非常舊。」



全澳各地的零售商網絡，會充當舊鞋的收集點，然後將舊鞋送到回收商「拯救我們的鞋底」 分解，提取和分離金屬和紡織絨毛等各種成份，將舊鞋與回收輪胎中的橡膠混合製成新產品。





「拯救我們的鞋底」表示，所有材料均在澳洲收集、回收和循環再造。





