【涉訓練中國軍方機師】歸化澳洲退役美軍 明起就引渡美國聆訊

被告杜根 (Daniel Duggan)，54歲，去年10月於新州西部Orange的住所附近被捕，被控向為中國工作的機師，提供軍事 訓練。





有6名子女的被告否認控罪，指屬於美國政治姿態，不公平的僅僅針對他。





去年年底，聯邦政府批准美國當局引渡被告的請求。 被告代表律師反對引渡，案件正在雪梨法院審理，聆訊將於明天星期一進行。





大約一星期前，被告從雪梨銀水（Silverwater）監獄，轉移到藍山區Lithgow的高度設防監獄。





被告於美國波士頓出生，曾在美國海軍陸戰隊服役 12 年，之後於 2002 年移居澳洲。2012 年 1 月，他入籍成為澳洲公民，期間選擇放棄美國公民身份。





根據美國法庭文件，由聯邦調查局（FBI）、海軍刑事調查局（Naval Criminal Investigative Service）和國土安全調查局（Homeland Security Investigations）為首的調查顯示，在 2009 年至 2012 年期間，被告等人密謀「將向中華人民共和國 (PRC) 出口及曾經出口戰機於航空母艦，靠近及降落訓練形式的國防事務」。





法庭文件稱，被告有時使用別名，譯音「丁三興」（Ding San Xing）這個別名，並且不止一次前往南非為中國飛行員提供軍用航空培訓。





另外文件顯示，被告也有到美國及中國。





調查人員指出，在 2011 年至 2012 年期間，被告的公司 Top Gun Australia 共獲支付超過 182,000 元的款項。



資料圖片：前美國軍方機師Daniel Duggan，在塔州穿著其公司Top Gun Australia制服，擔任機師。 (AAP Image/Supplied by Duggan family) Credit: SUPPLIED/PR IMAGE 根據美國法律，一個人必須申請並獲得許可才能向外國國防軍提供國防訓練。





被告沒有尋求批准，但法庭文件顯示，2008 年，美國國務院通知他，要求他在培訓外國軍事人員之前提交文件。





美國當局指控被告違反了洗錢及武器出口管制法，但被告極力否認指控，聲稱他正在訓練民用飛行員。





被告透過發言人表示: 「百份之1,000拒絕對我的控罪，暗示我是某種間諜是一種不公平的言論，我正在認真考慮，對兜售這些垃圾的官員提出誹謗訴訟。」





發言人並且說：「此案是對澳洲主權的考驗，但新州偏遠地區的一個艱難奮鬥的農民家庭，正為此付出巨大個人和經濟代價。」





被告發言人說，今次的訴訟，被告家庭將要付出大約1,000,000元的律師費。



目前被關押於監獄的被告，透過發言人表示，被關在一個2米乘4米的監房裡，與被定罪的恐怖分子、強姦犯和殺人犯一起囚禁。





新州懲教署回應傳媒提問表示，不會對個別囚犯的狀況發表評論。 之前該署曾表示，是非常謹慎去決定，囚犯適當的安全分類和安置。





雪梨地方法院明天將就被告是否符合引渡條件，但最終決定，會由律政部長戴夫斯（Mark Dreyfus）作出。





去年年底，國防部長馬利士（Richard Marles）下令官員調查，是否有任何前澳洲國防軍事人員訓練過中國武裝部隊成員，並檢討涉及前澳洲國防軍成員的法律。

