充氣巨乳沿墨爾本河漂流 挑戰目前「關鍵制度」

Key Points 一艘駁船載著一個 10 米大的吹氣乳房沿亞拉河（Yarra River）而下。

它旨在挑戰圍繞女性身體審查的「雙重標準」。

此逼真「巨乳」，出自雪梨藝術家 Christine Yahya（也雅）的手筆

如果你在周二（4月4日）早上曾看到一個巨大的充氣乳房漂浮在墨爾本的亞拉河上，對，這並不是幻覺。





這項藝術裝置，是由澳州可持續內衣品牌 Nala 發起的一系列倡議活動之一。10米大的吹氣乳房沿著墨爾本最著名的亞拉河（Yarra River）漂流而下，希望藉以喚起公眾對互聯網上某些機構審查制度的「雙重標準」的關注。





內衣品牌 Nala 的聯合創始人Chloe de Winter（溫特）向 SBS 新聞指出：「作為女性，我們已厭倦被告知我們可以展示身體的甚麼部分、和不可展示甚麼。」





「作為一個內衣品牌，我們一向致力推廣這訊息。我們力臻讓女性欣賞自己的身體，並希望我們的品牌可以讓她們感受到被代表。」



溫特表示，自品牌 Nala 在五個月前推出以來，她們已經收到 TikTok（抖音）的永久廣告禁令、在Instagram 亦被「秘密屏蔽」（shadow banned）。此外，該品牌更花了長達四個月時間，才獲准在Google（谷歌）上投放廣告。





溫特指，「這在很大程度上是因為我們嘗試以非常開放和包容的方式行銷。」





「我們有些透肌網紗的內衣，在宣傳這些產品的時候，自然而然會展示出模特兒的乳頭。然後，在投放廣告的時候，我們卻因此遭到大型科技公司的拒絕。」





溫特說，她明白法規的重要性，但上述審查的確會讓許多女性和性別多樣化的人士，對自己的身體加諸更多「羞恥感」。





「我們面臨的問題一個接一個…幾乎每周，我們的短片都會在原始的社交媒體上被屏蔽。」





「作為一間企業，這確實具有挑戰性，尤其當我們正致力推動這個在傳統上對體型標準相當不包容的行業作出改變。」



內衣品牌 Nala 的聯合創始人溫特（Chloe de Winter） 出於這種挫敗感，她想到必須先引人注目，才能有效傳遞想法。





溫特表示：「大型科技公司擁有如此強大的權力，這並不公平。因此我們想到，有甚麼比一個巨大的充氣乳房更搶眼？」





「人們開始圍繞它並展開對話，這就是我們想要的效果。」





這一個充氣乳房是根據雪梨藝術家也雅（Christine Yahya）（也稱為 Pink Bits）的逼真設計製作。





溫特解釋：「我們知道，一個巨胸漂浮在亞拉河上當然會很有趣，但更重要的是，我們為甚麼這樣做？其背後訊息，成功引起了很多人的共鳴。





「這感覺就像我們正代表社區發聲。」





墨爾本皇家理工大學（RMIT University）市場學講師莎柏（Amanda Spry）表示，像 Nala 這樣的品牌積極行動「確實可影響社會變化」，但大眾能了解到其實際行動也是「至關重要」。





她指出，「現在的問題是，在這次運動以外，還有甚麼事發生，這一些信息是否可以推動審查制度有所變化。有甚麼情況被涵蓋，包括：性別平等，消除不同性別群體間的雙重標準。」





「同時，大家亦不留意這間公司在倡議或遊說改變廣告標準上作出甚麼行動，這不僅對他們（公司）有利，而且對整個社會都有好處。」





「我認為另一個情況或會是，有些人可能會說，『該公司這樣做，只是因為這對生意有利』。比如說『他們想要改變審查規定，這只是為了讓公司可以順利落廣告，從而推動銷售。』」





就此，溫特不諱言，如果她聲稱 Nala 推動這次裝置藝術唯一目的純粹挑戰審查制度，那就是在說謊。





「我是一個內衣品牌的聯合創始人…但我認為我完全可以兼顧兩者。」





「現實情況是，Nala 並不是唯一面對這些難題的企業，還有成千上萬的企業遭受同一難題。」



本年一月，Facebook（面書）和 Instagram 母公司 Meta 的監督委員會已向這兩個平台發出指引，要求重新檢查平台關於乳頭暴露的政策。





溫特說：「這些大企業開始提出積極改革的建議，這是很好的第一步。不過我們聽其言外，更加還要觀其行。」





「我們目前還未看到任何變化，但我希望圍繞這些議題的社會壓力，會繼續增加。」





「希望這個巨乳，可以推動人們反思。」



