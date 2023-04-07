澳與國際執法機構合作搗破主要暗網

該項名為「曲奇怪獸」（Cookie Monster）的行動已經沒收了一個名為「Genesis Market」 網站，並在全球各地、包括澳洲逮捕了超過 100人。其中亦包括十名澳洲人。，今次亦是國際警方針對出售被盜帳戶登錄信息的暗網所發起的其中一項突擊行動。





該暗網主要是出售一些被盜的個人資料數據， 例如是密碼、瀏覽網站記錄和 cookie。而該暗網主要的用戶均是受邀的人士，約有 70,000 人。 該暗網會向有關客戶提供一些被盜的個人資料， 例如是瀏覽網站的歷史記錄、自動填寫表格數據和其他從盜取的敏感數據。





據估計，該網站一共擁有從全球超過 200 萬受害者被竊取約 8000 萬個的帳戶資料，澳洲聯邦警察(AFP) 表示，現時仍在計算究竟有多少澳洲受害人，但警方發現該網站上有 36,000 部受感染的澳洲設備的資料可供出售。





澳洲聯邦警察助理局長李史葛（Scott Lee）說：『澳洲聯邦警察和我們的全球合作夥伴通過破壞這個暗網市場對網絡罪犯造成嚴重打擊。這個暗網市場一直是全球網絡罪犯的關鍵推動者。不僅影響我們的全球社區，而且在欺詐和身份盜竊的問題上，對現實世界中的人士及我們的社區產生影響。』





罪犯利用惡意軟件從筆記本電腦、手機和平板電腦等設備上竊取個人數據。





而當局在將Genesis Market下架時，發現該網站提供超過 150 萬台受感染電腦的資料，其中包括數十個帳戶的資料，包括 Netflix 和亞馬遜等公司的登錄資料。





據美國聯邦調查局稱，管理該網站的一名人士相信是在俄羅斯，而另一名管理員則位於亞洲。





另外，警方亦發現一名住在維州博士山 （Box Hill ）的31 歲男子是澳洲買入最多被盜資料的人，他亦是被聯邦警察逮捕的十名澳洲人之一。警方指他花費超過$56,500 澳元從該網站購買資料。





新州署理警司史密斯（Jason Smith）說，事件亦提醒大家要好好保護自己的網上資料。





荷蘭警方亦開發了一個網站來幫助大家確定您的個人資料是否在該網站被出售，大家可以到以下網址查詢 www.politie.nl/checkyourhack 。





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