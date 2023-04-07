【清明時節雨紛紛】華人在澳洲還會祭祖嗎？

今年4月5日是清明節，中港台都是公眾假期。雖然掃墓拜山不一定在當天，但華人的祭祖方式大同小異，主要是為先人擦拭墓碑、骨灰龕位，以肉類和生果拜祭，並燃燒溪錢等。





不過，很多年輕人都摒棄這些儀式，甚至改在網上進行。而在海外，前往寺廟拜神則成為一些傳統華人向先人寄託哀思的方式。





已在澳洲定居逾10年的Stella Chen向SBS表示，清明節讓她還有機會「尋根」。「人們在海外可能更關注西方的傳統節日，但隨著海外華人社區壯大，我們不能忘了自己的根。我們需要下一代了解中華傳統文化。」



前往寺廟拜神則成為一些華人祭祖的方式。 Source: SBS / Mandarin 西雪梨的松柏紀念公園（Pinegrove Memorial Park）在過去15年都有舉辦清明節活動，預計今年也會有數百人參與。





公園所屬的恩福關懷公司的多元文化組家庭服務經理Sammi Yeung表示，這是人們齊聚紀念這一重要中華文化傳統的機會。





「這是我們社區的大型活動。在香港和中國，我們在清明節會有假期，這對我們是像聖誕節一樣大的節日，是家庭團聚的時刻。」





但可能與傳統稍微不同的是，活動並非充滿哀傷氣氛。現場會有傳統中樂演奏、小食攤位、互動遊戲甚至幸運抽獎。





「一些參加者會帶上摯愛生前喜歡的食物來予以紀念。他們會分派食物，可能會燒溪錢。活動之後很多家庭會在家或餐廳一起吃飯來紀念先人。」





