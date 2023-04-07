馬克龍敦促習近平說服俄羅斯重回談判

法國總統馬克龍周三 (4月5日)抵達中國進行國事訪問。





在北京，法國總統馬克龍（ Emmanuel Macron ）和歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）促請中國領導人習近平利用他的影響力說服俄羅斯停止戰爭，戰爭已經進入第 14 個月的時候，重回談判桌。





習近平回應「中國主張和談，並尋求政治解決方案」，他一直試圖將中國定位為潛在的調解人，但被西方視為偏袒俄羅斯。





馮德萊恩指，習近平表示願意與烏克蘭總統澤連斯基對談。





一位法國外交消息人士後來表示，中國準備與法國合作，努力推動談判。





烏克蘭和俄羅斯軍隊在巴赫穆特交戰，巴赫穆特成為基輔反抗的象徵。據報導，有 7 名平民在俄羅斯控制區的烏克蘭砲擊中喪生。





在巴赫穆特城外戰壕中的烏克蘭士兵表示，一旦天氣好轉，他們已經準備好進行期待已久的反攻。





在其他地方，其他烏克蘭新兵為新的戰鬥任務進行刻苦訓練。



Vladimir Putin has said Beijing's 12-point peace plan, unveiled in March, could be used as a basis to end the war in Ukraine. Source: AAP / Gavriil Grigorov 俄羅斯國家新聞機構報導，有4名平民在俄羅斯控制的頓涅茨克，當砲彈擊中停車場時死亡，另有6人受傷。





俄羅斯RIA 通訊社稱，3人在頓涅茨克東北部 Lysychansk 的一個巴士站爆炸中喪生。





路透社無法獨立核實這些報導。





巴赫穆特是東部頓涅茨克省最後一個尚未落入莫斯科的城市中心之一，長達數月的戰鬥是俄羅斯入侵中，最血腥的戰鬥之一。





澤連斯基的高級顧問Andriy Yermak指「（戰鬥）在街頭進行，敵人包圍這座城市的企圖失敗了。我們的指揮部完全控制了局勢。」





僱傭軍組織瓦格納 ( Wagner)的創始人 普里戈津（Yevgeny Prigozhin）指，該市西部的戰鬥仍在繼續。





他在Telegram 的頻道中指「必須明確地說，敵人哪兒也去不了」





普里戈津經常抱怨他在巴赫穆特的士兵缺乏彈藥。





烏克蘭邊防警衛Levko Stek在一條短片中，在爆炸聲中講話，指烏克蘭軍隊沒有感覺到俄羅斯方面有任何「缺乏彈藥」的情況。



去年，俄羅斯和烏克蘭代表團之間的和平談判破裂。





基輔指，俄羅斯只有在停止入侵並撤軍的情況下，兩國他們才有可能談判。





莫斯科的立場不太明確，不過普京曾表示，北京3月份公佈的 列有十二點的和平計劃，可以作為結束戰爭的基礎。





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