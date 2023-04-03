俄羅斯聖彼得堡咖啡館爆炸 著名軍事博客死亡

俄羅斯第二大城聖彼得堡一間街頭酒吧咖啡館，周日（４月２日）發生爆炸，造成25人受傷，及一人死亡，死者是經常在網上發表言論的著名軍事博客塔塔爾斯基(Vladlen Tatarsky) 。





據稱，其中六名傷者情況嚴重。





俄羅斯國家調查委員會表示，已將事件謀殺展開調查。





爆炸發生在靠近歷史悠久的市中心的一號街頭咖啡館（Street Food Bar No.1）， 俄羅斯國際新聞通訊社指，執法部門證實，「一名女姓」將一個包裹送給塔塔爾斯基，包裹內有一個雕像，而雕像藏有爆炸裝置。





塔塔爾斯基在網上有超過50萬名追隨者。他一直支持俄羅斯出兵烏克蘭，





去年9月克里姆林宮在宣布將烏克蘭四個佔領區併入俄羅斯的儀式，儀式由普京主持，塔塔爾斯基是出席者之一，他並發布了一條短片。





塔塔爾斯基在短片中表示，俄國會打敗所有人，亦會殺死所有人，會搶奪所有要被搶奪的人，「一切都會順應俄國的方式，上帝與他們同在」。





俄羅斯「國際文傳電訊社」（Interfax）報道，一名聖彼得堡女性居民因涉嫌謀殺被捕。





塔塔爾斯基來自烏克蘭東部的頓涅茨克地區，俄羅斯聲稱已吞併該地區，目前該地區主要由俄羅斯軍隊控制。





他在俄羅斯與烏克蘭衝突的早期，通過發布分析當地軍事局勢的短片，並向俄羅斯軍隊提供建議而成名。





他參與的一個組織 「網絡前線Z（Cyber Front Z）」稱自己為「俄羅斯的信息部隊」。





該組織表示，他們在事發當晚租用了咖啡館，估計有100 人參加了活動。





由莫斯科任命的「頓涅茨克人民共和國」在烏克蘭的領導人，指責基輔策劃這次襲擊，稱烏克蘭政府是需要被摧毀的恐怖主義政權。





一名烏克蘭總統助理表示，最近的襲擊很可能是由反戰的俄羅斯人在內部發起的，他在推特上表示，俄羅斯被「國內恐怖主義」吞噬只是時間問題。



在烏克蘭，領導俄羅斯進攻東部城市巴赫穆特的僱傭軍組織瓦格納 ( Wagner)，取得象徵性的勝利，組織的創始人 普里戈津（Yevgeny Prigozhin）指，雖然該市西部的戰鬥仍在繼續，但「巴赫穆特已被佔領」。





普里戈津表示，他身後的城市行政大樓，掛著一面俄羅斯國旗。國旗上寫著紀念塔塔爾斯基，他指從法律的角度來看，巴赫穆特已被佔領。





烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 在交代東部衝突的最新情況時承認，巴赫穆特的戰鬥「特別激烈」。





澤連斯基指，俄羅斯法西斯主義一定徹底失敗，包括軍事上、經濟上、政治上、法律上。他並感謝在巴赫穆特等地作戰的人。





而俄羅斯的砲擊亦波及在巴赫穆特以西僅 26 公里的一個城市康斯坦丁尼夫卡，襲擊造成6名當地人死亡，8人受傷。







