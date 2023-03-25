俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫指 要在烏克蘭佔區設非軍事緩衝區

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋夫周五表示，俄羅斯希望在烏克蘭吞併的地區周圍境內，建立非軍事緩衝區，如果無法建立此類緩衝區，可能有必要深入烏克蘭。





俄羅斯入侵烏克蘭已經一年多了，儘管俄羅斯控制了該國近五分之一的領土，但普京的核心戰爭目標仍未實現。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京於周二（21/3）非正式會面時談及俄烏局勢，普京在會面中向習近平表示，他尊重中國提出的解決烏克蘭衝突的建議，但就沒有說明是什麼建議。





而西方社會亦普遍希望習近平會向俄羅斯施壓，盡快撤出烏克蘭和停火。但據西方軍事分析估計，雙方都沒有放下武器的跡象，數十萬俄羅斯和烏克蘭士兵陣亡或受重傷。





前總統梅德韋傑夫，亦是現任俄羅斯聯邦安全會議副主席，一直被視為普京的傀儡，他接受俄羅斯媒體採訪時表示，俄羅斯需要在其宣稱擁有主權的地區周圍，建立非軍事化走廊。





西方軍事分析指，普京沒有對烏克蘭停火的意願。 Credit: MIKHAIL KLIMENTYEV / RIA NOVOSTI / POOL/EPA 「我們需要實現為保護我們的領土，即俄羅斯聯邦的領土而設定的所有目標……我們需要『驅逐所有廣義上的外國人』，建立一個緩衝區，不允許使用任何類型的中短距離武器，即70-100公里，使其非軍事化。」





他說，如果不建立這樣的區域，俄羅斯將不得不進一步向烏克蘭推進，將基輔作為首都，甚至是烏克蘭西部城市利沃夫。烏克蘭表示永遠不會接受俄羅斯佔領其土地。





俄羅斯目前控制著烏克蘭約約百份之十八 的領土，包括東部、亞速海和黑海沿岸的大片土地，以及俄羅斯於 2014 年吞併的克里米亞。俄羅斯堅稱它將實現其所有戰爭目標，並警告西方不要考驗其決心。







