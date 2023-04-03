普京獲邀出席南非峰會 他會被捕嗎？

俄羅斯總統普京一向周遊列國，在新冠疫情爆發和俄國入侵烏克蘭之前，他經常外訪。





2018 年，他外訪了 21 次； 2019 年是 23 次；去年大減至 9 次 — 主要都是出訪俄羅斯的鄰國，包括烏茲別克、哈薩克和白俄羅斯。





今年，南非作為金磚五國峰會的東道主，將邀請巴西、俄羅斯、印度、中國和本國的領導人參加，普京亦在被邀之列。不過，針對他的拘捕令對普京和這個非洲國家來說可能令事情變得複雜化。





國際刑事法庭的指控重點是他非法將兒童從烏克蘭驅逐到俄羅斯，並指這些罪行是在俄羅斯於 2022 年 2 月發動入侵烏克蘭的戰爭之後發生的。



在昆士蘭格里菲斯大學（Griffith University）任高級講師的國際刑事法專家龐瑪 （Emma Palmer）博士稱，這項拘捕令是國際刑事法庭在國際間確立其立場的「具有地緣政治、地緣戰略性影響的工具」。





龐瑪博士向 SBS Dateline 表示：「將兒童從烏克蘭驅逐到俄羅斯的做法非常嚴重，必須在道德上和實際上都具有一定的刑罰份量。」





「另一方面，他們又對一位年輕的部長發出了拘捕令，這對普京政府發出了某種信號……國際社會正在關注。」





「如果你在這個政府工作，你就是犯下這些戰爭罪行的一份子。」



俄羅斯總統普京與俄羅斯兒童權益專員貝洛娃在今年 2 月會面。 Credit: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool/EPA 莫斯科否認了這些指控，並指國際刑事法庭的拘捕為「不可接受」。與中國和印度等其他金磚國家一樣，俄羅斯並非成立國際刑事法庭的《羅馬規約》（Rome Statute）的簽署國。





雖然美國亦非《羅馬規約》的簽署國，但美國總統拜登上周對拘捕令表示歡迎，並表示此舉是合理的。





據烏克蘭稱，自 2022 年 2 月以來，俄羅斯軍隊犯下了數以萬計的所謂戰爭罪行。



堪培拉大學法學教授巴克曼（Sascha-Dominik Dov Bachmann）教授向 SBS Dateline 說，由於證據確鑿，國際刑事法庭在戰爭罪行的立場非常明確。





克里姆林宮一直對俄國收養烏克蘭兒童並給予公民身分的計劃直言不諱。普京於 2022 年 5 月簽署了一項法令，讓無父無母的兒童更容易獲得公民身分，這令他們更難回到烏克蘭和倖存的親屬身邊。





據《衛報》報道，俄羅斯承認收養了至少 1,400 名據稱是孤兒的烏克蘭兒童，但至少有 2,000 名兒童已入境俄羅斯。





基輔指實際數字要高得多。烏克蘭兒童權益監察員拉西姆楚克 (Daria Gerasymchuk) 說，俄羅斯已經驅逐了至少 16,000 名烏克蘭兒童。





2022 年 10 月，俄羅斯政府網站稱貝洛娃從頓巴斯地區救出了 53 名，她聲稱是孤兒兒童。今年，她說收養了一名 15 歲的烏克蘭男童。



巴克曼教授表示：「俄羅斯人沒有隱瞞 [他們帶走孩子]，他們實際上為此感到自豪。」





「我認為這罪行公諸於世更加好辦。」





「在這次發生的事件中，證據非常確鑿……自第二次世界大戰以來，我們沒有聽過在歐洲發生過這樣的罪行。」





據烏克蘭稱，俄國軍隊自去年2月入侵烏克蘭以來，已經犯下了數以萬計可能屬於戰爭的罪行。





國際刑事法庭無權拘捕疑犯，只能在其成員國內行使管轄權。有 123 個國家簽署了《羅馬規約》— 其中 33 個是非洲國家。





假如普京前往這 123 個國家中的任何一個，他們有義務與法院合作並將普京引渡到海牙。



有 123 個國家簽署了《羅馬規約》。 Credit: SBS Dateline. 巴克曼教授說；「俄羅斯人沒有隱瞞 [他們帶走孩子]，他們實際上為此感到自豪。」





「我認為這罪行公諸於世更加好辦。」





「在這次發生的事件中，證據非常確鑿……自第二次世界大戰以來，我們沒有聽過在歐洲發生過這樣的罪行。」





據烏克蘭稱，俄國軍隊自去年2月入侵烏克蘭以來，已經犯下了數以萬計可能屬於戰爭的罪行。





國際刑事法庭無權拘捕疑犯，只能在其成員國內行使管轄權。有 123 個國家簽署了《羅馬規約》— 其中 33 個是非洲國家。





假如普京前往這 123 個國家中的任何一個，他們有義務與法院合作並將普京引渡到海牙。



哪些國際刑事法庭簽署國未必逮捕普京？

拘捕令對屬於《羅馬規約》但尚未與莫斯科斷絕關係的國家來說有點為難。





龐瑪博士說：「對於國際刑事法庭成員國但又想在這場特殊衝突中保持中立的國家來說，這確實令他們現在無法邀請他進行訪問。」





「有一名被指控為戰犯並獲國際刑事法庭頒布拘捕令的人作為你的盟友，絕對有另一番含意。」





「這的確通過這種方式進一步孤立了他。」





儘管匈牙利在 1999 年簽署了《羅馬規約》，但該國政府已宣布不會逮捕普京。





總理歐爾班（Viktor Orban）的幕僚長古亞什 (Gergely Gulyas) 上周表示：「我們可以參照匈牙利法律，據此我們不能逮捕俄羅斯總統......因為國際刑事法庭的法規尚未在匈牙利頒布。」





「這些決定並不是最好的，因為只會令事態進一步升級而非和平解決。這是我個人的主觀意見。」



通過這種方式的確進一步孤立他。 龐瑪博士

今年8 月，南非作為未譴責俄羅斯入侵烏克蘭的《羅馬規約》簽署國，將在德班主辦金磚五國峰會。





巴克曼教授說：「金磚五國……顯然具有戰略前景。這關乎貿易，關乎經濟合作。」





「這是一個相當重要的組織，尤其是對南非來說，在這場大國競爭中，它仍在努力尋找自己的出路，應該靠向於哪一邊。」



中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、時任巴西總統博爾索納羅、印度總理莫迪和南非總統拉馬福薩，在 2019 年大阪 G20 峰會期間舉行的金磚五國領導人會晤期間合照。 Source: EPA / Michael Klimentyev/Sputnik/Kremlin/Pool 南非並不是首次面對這問題。





2015 年，時任總統祖馬 （Jacob Zuma）拒絕拘捕在南非出席非盟峰會的時任蘇丹總統艾巴希爾（Omar al-Bashir）。





南非政府辯稱，艾巴希爾作為現任國家元首可以免於被捕。





自 2009 年起，國際刑事法庭一直通緝艾巴希爾，罪名是種族滅絕、戰爭罪行和危害人類。聯合國表示，2003 年在蘇丹西部達爾富爾（Darfur）地區爆發的衝突造成 30 萬人死亡，另有 250 萬人流離失所。



巴克曼教授說：「如果普京親身前來，將意味著他們（南非）不得不做出抉擇。」





「重蹈艾巴希爾案的覆轍，[將] 意味著放走他而非逮捕他，這違反了國際刑事法庭的國際義務，亦違反了自己國內的法律，加上他們最高上訴法院的恆常裁決。」





「另一方面，仍然會被覺得或視為將俄羅斯當作朋友和夥伴。」





「這與種族隔離鬥爭以及俄羅斯的前身蘇聯站在非洲解放運動一邊有很大關係。」



如果普京親身前來，將意味著他們 [南非] 不得不做出抉擇。 巴克曼教授

據路透社消息，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）的發言人馬格溫亞（Vincent Magwenya）表示，南非對於其法律義務很清楚。





馬格溫亞表示：「作為政府，我們很了解我們的法律義務。」





「不過，從現在到峰會期間，我們會繼續與各持份者保持接觸。」



還有其他人被國際刑事法庭通緝嗎？

儘管國際刑事法庭的成立目的是作為「終審法庭」，但長期以來，國際間有些領導人和專家指責它選擇性執法並過份關注非洲。





因此，有專家認為普京的拘捕令可算是一個異常現象，但表示更應該放眼於其他犯下戰爭罪行和危害人類罪行的人。





龐瑪博士說：「有很多國家……將之視為一種西方產物。」





「它一直被指對非洲存有偏見，但現在它針對在烏克蘭發生的罪行。」





「在巴勒斯坦或緬甸甚至其他地方發生的違法行為呢？」





這是國際刑事法庭就俄羅斯入侵烏克蘭發出的第一張拘捕令。





巴克曼教授說：「我的意思是，這是現任國家元首在任期間絕對罕見的。」



