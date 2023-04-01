【面臨罰款】意大利成首個禁用ChatGPT西方國家：原因何在？

要點： 意大利成為第一個禁止使用 ChatGPT 的西方國家

OpenAI 公司有 20 天時間採取補救措施，否則可能面臨被罰款的風險。

公司回應指，已停止讓意大利民眾使用 ChatGPT。

意大利數據保護局「Garante」指責，由微軟公司 (Microsoft) 部份擁有的 OpenAI 公司，未有核實 ChatGPT 使用者的年齡，而法例規定平台的使用者必須年滿 13 歲。





當局指，ChatGPT「缺乏任何法律依據，證明其大量收集及儲存數據來訓練 (該軟件) 的做法是適當的」。





OpenAI 將有 20 天的時間採取補救措施，否則將面臨罰款高達 2,000 萬歐元 (折合約 3,251 萬澳元)，或其全球年度營業額的 4%。





OpenAI 表示，已按 Garante 的要求，限制在意大利的民眾使用 ChatGPT。



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目前，意大利民眾已無法瀏覽 ChatGPT 網站。網站張貼的公告表示，已按照意大利 Garante 當局的要求，暫停意大利民眾使用 ChatGPT 的權限。





公司又指，正向所有在三月份支付 ChatGPT Plus 服務費的意大利用戶發放退款，同時亦暫時停止意大利 ChatGPT Plus 用戶的自動續期安排。





「我們致力保障民眾的私隱，亦深信 ChatGPT 已遵循 (歐盟) 通用數據保障條例 (General Data Protection Regulation) 及其他私隱法例。」



我們會與 Garante 合作，為求盡快恢復你的存取權限。 OpenAI

意大利民眾無法使用 ChatGPT。 Source: Supplied / OpenAI 公司此前亦指：「我們在訓練我們的人工智能系統 (如 ChatGPT) 時，會積極努力減少 (涉及) 個人數據。因為我們希望我們的人工智能了解世界，而非了解個人。」





意大利此前曾暫時限制 ChatGPT 存取當地用戶的個人資料。如今成為全球首個針對人工智能聊天機械人採取行動的西方國家。





中國內地、香港、伊朗、俄羅斯及非洲部份地區亦禁止民眾使用 ChatGPT，當地用戶不得開設 OpenAI 帳戶。



ChatGPT 自去年發佈以來，就掀起了一股科技熱切，觸發競爭對手推出同類型產品，而各大小企業亦在其產品及應用程式中使用類似技術。





但與此同時，該技術的迅速發展亦吸引了多個國家政府的關注。不少專家亦表示，由於人工智能聊天技術具備影響國家安全、就業及教育的潛力，政府需要制定新法例予以規管。





歐盟委員會一名發言人說：「我們期望所有在歐盟 (成員國) 運作的公司，尊重歐盟數據保護規則。有關監管是歐盟數據保護當局的職責。」





歐盟委員會執行副主席維斯塔格 (Margrethe Vestager) 在推特發表貼文指，目前正就《人工智能法案》進行辯論的委員會，可能並不傾向禁止人工智能。





她說：「不論我們使用哪種技術，我們都必須繼續促進我們的自由並保護我們的權利。因此，我們不應規範人工智能技術，而是規管人工智能的使用者。」



讓我們不要在幾年內，拋棄我們用了數十年才建成的成果。 歐盟委員會執行副主席維斯塔格

上星期三 (3 月 29 日)，科技界名人馬斯克 (Elon Musk) 聯同一班人工智能專家及企業董事發表一份公開信，呼籲各公司停止開發比 OpenAI 的 GPT-4 更為強大的系統，認為這將對社會構成潛在風險。





而 OpenAI 則至今仍未透露公司如何訓練其人工智能系統的詳細資料。





瑞典於默奧大學 (Umeå universitet) 的人工智能研究員兼副教授比約克隆德 (Johanna Björklund) 應該，「缺乏透明度是真正的問題」。





她續指：「如果你做人工智能方面的研究，你需要對你的研究方式非常透明。」





根據瑞銀集團 (UBS) 一份在上月發表的研究報告，今年一月，即 ChatGPT 正式發佈後的兩個月，該程式的每月活躍用戶估計已達到一億人，令其成為史上增長速度最快的消費者應用程式。



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