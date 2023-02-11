【社區專訪】專業遊戲畫師 Luke Kong 介紹何謂概念藝術 入行途徑及AI對藝術創作的影響

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今期【社區專訪】蔡苡雯邀請了來自香港現居墨爾本的專業遊戲畫師 Luke Kong 介紹這個職業及入行途徑。 Source: Supplied / Luke Kong (Fans Art)

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今期【社區專訪】蔡苡雯邀請了來自香港現居墨爾本的專業遊戲畫師 Luke Kong 介紹這個職業及入行途徑。作為一位藝術創作者，Luke 說 AI 的確可以帶來方便，但 AI 並不能取代人類的藝術創作，想知道箇中原因？請收聽這節的【社區專訪】。

相信不少人聽過概念設計 Concept Art，亦有不少港人是動畫遊戲愛好者，到底遊戲畫師（Game Designer）及概念藝術家（Concept Artist）這職業是如何入行？

今期的【社區專訪】蔡苡雯邀請了來自香港，現居墨爾本的專業遊戲畫師 Luke Kong 介紹這個職業。Luke 從事設計及藝術創作多年，為不少著名動畫遊戲設計過無數作品。
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Luke從事設計及藝術創作多年，為不少著名動畫遊戲設計過無數作品。 Source: Supplied / Luke Kong
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Luke從事設計及藝術創作多年，為不少著名動畫遊戲設計過無數作品。 Source: Supplied / Luke Kong
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Luke從事設計及藝術創作多年，為不少著名動畫遊戲設計過無數作品。 Source: Supplied / Luke Kong

節目中 Luke 還會談及何謂「次文化」，以及與傳統藝術主流文化的分別。

時下不少年輕人愛好的線上遊戲，甚至希望入行把興趣變成職業。Luke 會分享對遊戲設計的朋友可報讀的課程，亦會談到他的入行經過。
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Luke 閑時的 Fans Art 作。 Source: Supplied / Luke Kong
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Luke 閑時的Fans Art 作。 Source: Supplied / Luke Kong
最近炙手可熱的 AI 聊天機器人 ChatGPT 對教育界以及文化工作者帶來很大衝擊，事實上在藝術設計界，目前亦已有不少先進 AI 繪畫程式，使用者只要輸入關鍵字，AI 繪畫程式就能產出構圖，更可以把物品擬人化。
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Luke 閑時的Fans Art 作。 Source: Supplied / Luke Kong
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Luke 閑時的 Fans Art 作。 Source: Supplied / Luke Kong
作為一位藝術創作者，Luke 說 AI 的確可以帶來方便，但 AI 並不能取代人類的藝術創作，想知道箇中原因？請收聽這節【社區專訪】。
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