【我不是名人】 藝術家蘇港鴻多才多藝 喜反串盼擁自己團隊

Scotty So 01 (2).JPG

以墨爾本為基地的蘇港鴻，碰巧在西方情人節出生。 Source: SBS / Aaron Wan

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

蘇港鴻 Scotty So 年紀輕輕已有多件作品獲 NGV (National Gallery of Victoria 維多利亞國立美術館) 青睞，成為了他們的永久展藏。

現年 28 歲的蘇港鴻，爸爸是香港人，媽媽是泰國人。他對上有一個哥哥，對下有一個妹妹。

可是，由於父母離異，妹妹自小便跟隨母親搬到泰國居住，他和哥哥則留在香港和爸爸一起生活。
Scotty So visits SBS
Scotty So (蘇港鴻) 到 SBS 接受訪問。 Source: SBS / Aaron Wan
他自小便喜歡當藝術家，偶爾也曾想過做大提琴家、時裝設計師，甚至生物學家。

他始終最喜愛藝術，中學畢業後，在浸會大學唸藝術副學士，後來在香港藝術學院念藝術學士，但由於該課程和 RMIT (皇家墨爾本理工大學) 合辦，所以在最後一年選擇越洋來到墨爾本完成這個學士課程。

怎料一留便留到現在。他說如無意外，可望於明年拿到 PR 永久居民身份。

NGV 最近有一個饒有趣味的展覽
China – The past is present (熔古鑄今)
展出多件展品，其中 Scotty So 之前被購入成為永久展藏的兩張照片，被選中為其中兩件展品。
Scotty So Wearing a mask at the end of the Spanish flu - National Gallery of Victoria, Melbourne.jpeg
Scotty 反串為對抗第三次鼠疫而佩戴了口罩的清朝女子。 Credit: National Gallery of Victoria, Melbourne
Scotty 可謂是一個全能的藝術家，裝置藝術 (Installation)、雕塑、陶瓷、繪畫、攝影、行為表演、錄像... 也難他不到。

但他比較喜歡反串，尤其是穿上中國旗袍的女子。
Chinatown_burlesque_performer_in_Melbourne,_1930s.png
Scotty 喜歡反串，曾扮 1930 年代在墨爾本唐人街工作的舞孃 (burlesque)。 Credit: public domain
他又對上海歌壇女歌手，例如李香蘭、白光、姚莉，後期一點的有葛蘭和靜婷等人特別鍾愛，近代的則有影星張曼玉。
Hong Kong movie star Maggie Cheung arrives at the opening of the Hong Kong Entertainment Expo at Hong Kong's convention center Monday, March 21, 2005.
Scotty So 很喜歡張曼玉，特別是穿起旗袍是很優雅，很有韻味。 Source: AAP / VINCENT YU/AP
她們穿起旗袍，沒有風塵味，卻有一種很 elegant、很優雅的感覺。
Scotty So
由於他喜歡旗袍，結果，他向一位在香港當裁縫的同齡女性朋友請教，結果，她給了 Scotty 一個「紙樣」，於是 Scotty 便自己縫製旗袍。

他說，有些東西你想實現的話，你便需著手去做。旗袍便是其中一種。

至於他日後的發展方向，Scotty 表示，他很渴望有自己一個團隊，他將會是一個會「落手落腳」的實幹指揮。
有了自己團隊，創作甚麼也會容易一些。
Scotty So
有關整個訪問，請收聽這節「我不是名人」。
更多內容

【我不是名人】馮藹琳在印度的知性之旅

【我不是名人】 何洪光爲何加入維州警隊？

【我不是名人】 黃靜嫺聽從父親勸説當上助產士

【我不是名人】新晉SBS同事蔡苡雯為何自稱斜槓族？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

326113831_1037844130396733_3846253759366196825_n.jpg

《毒舌大狀》翻譯Stephen拒譯關公做Master-Kwan

4a8e6172-024f-49f7-be46-6ce673dfd247.jfif

為幫人而「停不下來」的藥劑師：當老闆竟比打工更忙

Dr Evelyn Yap with her two young daughters

【我不是名人】醫科學位未考上前不談戀愛 葉美英四拒求婚

Theresa Kwok 1.jpg

【我不是名人】郭鄭素雯服務珀斯社區三十多年 一生在追夢