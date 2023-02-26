【我不是名人】 藝術家蘇港鴻多才多藝 喜反串盼擁自己團隊

現年 28 歲的蘇港鴻，爸爸是香港人，媽媽是泰國人。他對上有一個哥哥，對下有一個妹妹。





可是，由於父母離異，妹妹自小便跟隨母親搬到泰國居住，他和哥哥則留在香港和爸爸一起生活。



Scotty So (蘇港鴻) 到 SBS 接受訪問。 Source: SBS / Aaron Wan 他自小便喜歡當藝術家，偶爾也曾想過做大提琴家、時裝設計師，甚至生物學家。





他始終最喜愛藝術，中學畢業後，在浸會大學唸藝術副學士，後來在香港藝術學院念藝術學士，但由於該課程和 RMIT (皇家墨爾本理工大學) 合辦，所以在最後一年選擇越洋來到墨爾本完成這個學士課程。





怎料一留便留到現在。他說如無意外，可望於明年拿到 PR 永久居民身份。





NGV 最近有一個饒有趣味的展覽 China – The past is present (熔古鑄今) 展出多件展品，其中 Scotty So 之前被購入成為永久展藏的兩張照片，被選中為其中兩件展品。



Scotty 反串為對抗第三次鼠疫而佩戴了口罩的清朝女子。 Credit: National Gallery of Victoria, Melbourne Scotty 可謂是一個全能的藝術家，裝置藝術 (Installation)、雕塑、陶瓷、繪畫、攝影、行為表演、錄像... 也難他不到。





但他比較喜歡反串，尤其是穿上中國旗袍的女子。



Scotty 喜歡反串，曾扮 1930 年代在墨爾本唐人街工作的舞孃 (burlesque)。 Credit: public domain 他又對上海歌壇女歌手，例如李香蘭、白光、姚莉，後期一點的有葛蘭和靜婷等人特別鍾愛，近代的則有影星張曼玉。



Scotty So 很喜歡張曼玉，特別是穿起旗袍是很優雅，很有韻味。 Source: AAP / VINCENT YU/AP

她們穿起旗袍，沒有風塵味，卻有一種很 elegant、很優雅的感覺。 Scotty So

由於他喜歡旗袍，結果，他向一位在香港當裁縫的同齡女性朋友請教，結果，她給了 Scotty 一個「紙樣」，於是 Scotty 便自己縫製旗袍。





他說，有些東西你想實現的話，你便需著手去做。旗袍便是其中一種。





至於他日後的發展方向，Scotty 表示，他很渴望有自己一個團隊，他將會是一個會「落手落腳」的實幹指揮。



有了自己團隊，創作甚麼也會容易一些。 Scotty So