【我不是名人】新晉SBS同事蔡苡雯為何自稱斜槓族？

大家有沒有聽過斜槓族(Slashers) 或斜槓世代(Slash Identity)？新加入SBS大家庭的新晉同事Peggy可算是一位斜槓族。



個性健談開朗的她享受澳洲生活。 Credit: Peggy Tsoi Peggy今年移居澳洲，原來她健談開朗的個性大慨源自於她喜歡涉獵不同興趣，從事多個行業有關。大學主修工商管理的她，由於自小喜歡語言，大學畢業之後再攻讀了翻譯及傳譯碩士學位，期後更再攻讀語言學碩士學位，並以最高榮譽畢業。





因為健康原因，她開始學習瑜伽，她說瑜伽幾乎救她一命。為了深造瑜伽理論，她更獨自遠赴怨北印度近喜瑪拉雅山，拜師學藝，取得瑜伽導師資格。



她遠赴北印度喜瑪拉雅山區，拜師學藝，取得瑜伽導師資格。 Credit: Peggy Tsoi 她說在印度生活時，靈修及瑜伽訓練改變了她的人生觀。瑜伽提高專注力，令她在藝術畫畫和教畫方面也有所得着。



Peggy也是畫畫導師。 Source: SBS / Peggy Tsoi 訪問中Peggy提到從事字幕翻譯時的苦與樂。她對語言的興趣有增無減，雖然修讀語言學後她並沒有踏上教師之路，她在私人教育機構擔當業務發展，過去幾年她更需要穿梭中港兩地，工作繁忙，但她享受發展事業。



新加入SBS廣東話組的蔡苡雯 (Peggy Tsoi) 接受訪問。 Source: SBS / Aaron Wan 婚後她跟蹤丈夫移居澳洲，以她喜歡接受挑戰好學不倦的個性，她加入了SBS電台大家庭，我期待以後跟她合作，一同在大氣電波跟聽眾見面。







