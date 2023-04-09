【熱潮與爭議】為何ChatGPT在意大利暫時被禁用？

人類真的害怕人工智能嗎？怕的是私隱外洩？還是怕被人工智能取代？





ChatGPT自去年11月面世以來，用戶增長驚人。今年1月每月活躍用戶數目估計多達1億。然而，公眾對於ChatGPT在私隱、網絡安全和假資訊方面的疑慮不斷增加。專家們關注人工智能對國家安全、職業和教育方面的影響，並認為有必要增訂法律監管，同時指出透明度不足是一個重大問題。該技術亦吸引了多個國家政府的關注。





德國聯邦數據私隱專員Ulrich Kelber指出，由於ChatGPT私隱保護成疑，德國可能跟隨意大利的步伐禁用ChatGPT，將由德國聯邦數據保護機構研判後才作決定。意大利上周五禁止國內使用ChatGPT，並對ChatGPT公司OpenAI涉嫌違反私隱展開調查。法國和愛爾蘭私隱監管機構亦表示，已聯繫意大利數據監管機構討論其調查結果。 西班牙亦表示不會排除封殺ChatGPT的可能性。





意大利個人數據保護局(DPA)引歐盟《通用數據保護條例》(GDPR)屏蔽ChatGPT並對其展開調查，同時限制該平台使用意大利用戶的個人數據，指其非法收集個人資料。儘管ChatGPT條款上標明供13歲以上用戶使用，但卻沒有一個驗證用戶年齡的過濾系統，意大利當局要求其背後開發商OpenAI在20天內採取措施，否則將處以最高2000萬歐元或公司全球年營業額4%作為罰款。





《華爾街見聞》報道，歐盟的《通用數據保護條例》通常用於監管大型互聯網公司與初創人工智能公司；而歐洲私隱監管機構獨立於政府，在私隱保護上權力很大，且沒有任何法律依據表明。不過，有消息指出，意大利監管機構禁用ChatGPT只是暫時的，旨在與OpenAI協商，解決ChatGPT可能對數據私隱帶來的影響，並未打算長久禁用。





對此，意大利和德國政府均表示不支持，意大利副總理Matteo Salvini表示，「禁令似乎太過分了」，有可能會損害國家商業和科技創新，更批評該監管機構缺乏常識，稱「所有在綫服務都存在私隱問題」，而德國政府發言人則表示，當局「沒有必要」禁用ChatGPT。





