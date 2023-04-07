【為永居安排假結婚】華裔太平紳士收 5千元 被控濫權製造虛假文書

一名為一對男女安排在澳洲假結婚的華裔太平紳士（Justice of the Peace），為了 5000 澳元的報酬，濫用其職位，被控製造虛假文件，判處監禁。

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一名為一對男女安排在澳洲假結婚的華裔太平紳士（Justice of the Peace），為了 5000 澳元的報酬，濫用其職位，被控製造虛假文件，判處監禁。 Credit: Rubberball/Mike Kemp/Getty Images

一名為一對男女安排在澳洲假結婚的華裔太平紳士（Justice of the Peace），為了 5000 澳元的報酬，濫用其職位，製造虛假文件，被法庭判處兩年半監禁。

擁有澳洲和台灣雙重國籍的華裔太平紳士洪姓男子（Chao Hsien Hung）於 2018 年 1 月在布里斯本安排了一場婚禮，台上的兩位「新人」分別是一名馬來西亞女子和一名中國男子。二人假結婚的目的是想通過這場婚禮拿到澳洲簽證和永久居留權。

據悉，到場的賓客都是陌生人，但只要出席婚禮現場，就能穫得 100 澳元的酬勞。

根據昆州法律，婚禮需要有兩名 18 歲以上的見證人出席。這位洪姓太平紳士是婚禮「搞手」，他找來兩名男子證人，並支付了各人 100 澳元來參加這對新人的婚禮。
Church wedding
一位為一對男女安排在澳洲假結婚的華裔太平紳士，為酬濫用其職位，被控製造虛假文件。 Source: iStockphoto
布里斯本地區法院獲悉，這兩名證人在婚禮上才第一次見到了這對新人，而且並不認識二人。洪姓男子更拍下兩名證人的身份證明文件，並要求他們填寫個人資料，然後利用他們的名義準備虛假的法定聲明。

其後，洪姓男子在法定聲明上蓋上其太平紳士印章，聲明上宣稱這對新人關係是真實的，還稱二人伴侶關係維持多年。

2018 年 5 月，洪姓男子提交了一份申請，要求新婚女子以其丈夫的簽證為副申請人獲得簽證。

案件的檢察官表示，洪姓男子隨申請提交的證明文件中，包括虛假的法定聲明和關係聲明。
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根據上月庭審，洪姓太平紳士不但協助二人安排了假結婚等虛假證明文件，還協助申請簽證。

法官伯恩思（Martin Burns）指，這些文件旨在欺騙內政部，使內政部相信這對夫婦是真實的婚姻關係，從而為對方拿到簽證。

法官亦表示，洪姓太平紳士的行為有損害澳洲的移民體系。被告濫用他作為太平紳士的職位是「嚴重違反信任的行為」，協助製造虛假文件，應該受到譴責，並指實際監禁是適當的。

洪姓男子的辯護律師指，被告已經為此付出沉重代價，妻子亦因他的惡行離他而去。

最終，被告承認兩項為簽證安排婚姻的罪名，以及七項提供提供虛假或誤導性文件的罪名，被判處兩年半監禁，然而他的服刑期為 4 個月，並需支付 2000 澳元才能保釋金。
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Published 7 April 2023 2:04pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS