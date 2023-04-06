十次加息年供樓6萬變11萬 高薪父母：賣Lexus 去Aldi 減少出街食飯

隨著連續十次加息，一個澳洲高薪父母一家五口因供樓壓力，被迫低價賣掉Lexus，取消訂閱 Foxtel，由Woolworth轉到 Aldi 購物，為了支付抵押貸款。

分析：「向父母借錢買樓」風險可能大到你估唔到

隨著連續十次加息，一個澳洲高薪父母一家五口因供樓壓力，被迫低價賣掉Lexus，取消訂閱 Foxtel，由Woolworth轉到 Aldi 購物，為了支付抵押貸款。 Credit: "Mortgage Key" by Got Credit is licensed under CC BY 2.0

周二（4月4日），澳洲聯儲局宣布 4 月份的決定，表明暫時維持基準利率不變。今次是儲備銀行過去 11 次議息會議以來，首次維持基準利率，雖然此料將給予按揭貸款借貸人喘息機會，但對於這個雙薪澳洲家庭來說，生活仍是舉步維艱。

每日郵報
報導，這個一家五口高薪父母家庭正在為供樓苦惱，因為家庭目前所住的 200 萬房屋的抵押貸款還款額，將在今年 6 月之前翻倍，升至驚人的 110,000 萬澳元。
2百萬房子於 2021 年 6 月購入，當時利率處於 0.1% 歷史低位，每年還款額為家庭可負擔的 6.9萬。
44 歲從事 IT 的父親德利斯（Steven De Celis）在雪梨海港區 Haberfield 擁有一間價值 200 萬元的房子，他和銀行家妻子於 2021 年 6 月房地產繁榮的高峰期首次購買這間房，當時利率處於 0.1% 的歷史低位，他們以全額貸款購入這個家，當時每年還款額為家庭可負擔的 69,000 澳元。

但在連續 10 次加息後，加上固定抵押貸款利率將於 6 月到期，他們的還款額將以 5.5% 的利率計算，年還款額將急劇升至驚人的 110,000 澳元。
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連續十次加息後，加上固定抵押貸款利率於6月到期，年還款額將急劇升至11萬。
家有 3 個年幼孩子，分別為 3 歲的雙胞胎男孩和一個 7 歲女兒，家庭每月支出上千元的托兒（Child care）費。夫婦本想讓妻子放棄 ING 銀行工作，留在家帶孩子。但經計算後，妻子工作的情況下，家庭每年收入可多出 12,000 澳元。

為了供樓，他們被迫以 52,000 澳元賣掉他們的 Lexus 房車，他們仍有一輛三菱 Outlander，但父親德利斯說他現在乘公共交通上班。

購買家庭雜貨則從 Woolworths 轉到 Aldi，亦取消訂閱 Foxtel，減少外出用餐，削減了慈善捐款。一家人也取消了海外豪華假期，只到附近的地區長周末旅行。

德利斯說：「我不記得上次帶我妻子出去吃飯是什麼時候了，約會之夜（date night）已成為歷史。」

「我已每晚都會關閉電源插座，以節省不斷上漲的電費。」
為了供樓，這家庭賣掉 Lexus，從 Woolworths 轉到 Aldi 購物，取消訂閱 Foxtel，減少外出用餐，削減慈善捐款，取消海外豪華假期，每晚關電源插座省電費。
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儲銀維持基準利率3.6厘 連續十次加息後暫時停止

儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）在本周二（4月4日）表示，董事局決定在今月維持基準利率不變，以便進一步評估此前加息所帶來的影響，以及經濟情景。

他亦表示，儲備銀行董事局承認，貨幣政策的運作存在個滯後現象，過去多次加息的全部影響並未充份反映出來。

但他同時警告，如果通脹仍然持續高企，不排除會在未來數月再次上調基準利率。

洛菲利補充，最新的通脹數據顯示，本地的通脹經已見頂。預測通脹將在今年及明年下跌，並在 2025 年年中回落至約 3%。

德利斯說，他仍未放棄到 Cafe 咖啡館喝咖啡，他說自己是意大利傳統，咖啡將會是他最後放棄的東西。
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洛菲利不排除重啟加息把通脹率帶回正軌

SBS Chinese

06/04/202305:21
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Published 6 April 2023 12:30pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS