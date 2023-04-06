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五次退休均未成功 79老翁因通脹壓力重返職場

在澳洲，由於生活成本不斷上升，不少已經退休的人士不得不重返職場，掙錢養家，這一位年近 80 歲的老翁就是其中一員。

Cost of Living Geoff mowing aged pension coming out of retirement.

79 歲老人，因為通脹迫人，不得不取消退休計劃。 Source: SBS

要點：
  • 坎貝爾在 2022 年 5 月買下了 Jim's Mowing 的特許經營權。
  • 在家庭遭遇經濟困難後，坎貝爾重新進入勞動力市場；
  • 根據一項調查，16%的養老福利金（pension）領取者在退休後重返工作崗位。
生活成本不斷上漲，不少人面對更為沉重的生活開支，而 79 歲的坎貝爾為此開始透過「修剪草坪」服務，兩周工作十四日，希望能支持他的家庭。

坎貝爾住在北昆士蘭，他在 2022 年 5 月用信用卡購買了 Jim's Mowing 的特許經營權，在麥凱與湯斯維爾地區提供修剪草坪服務的市場空白。

坎貝爾的經歷並不是罕見。近年來，重返工作崗位的退休人士數量有所增加，部分原因高通脹對民眾的財務狀況造成衝擊。

根據澳洲全國老年人協會（National Seniors Australia）2022 年 2 月的一項調查，約有 16% 的養老福利金領取者在退休後又回到了勞動力市場，還有 20% 的人正在考慮這樣做。

在這個群體中，六成人表示他們是出於經濟原因重新開始工作，另外，其中最常見原因是保持活躍，佔15%。
A graphic with text explaining how many age pensioners have returned to the workforce.
根據 National Seniors Australia 的一項調查，大約 16% 的養老金領取者在退休後重返工作崗位，20% 的人正在考慮這樣做。 Source: SBS
坎貝爾說，他過去長期從事採礦和建築工作，曾五次嘗試退休。但在他家庭遭遇一系列經濟困難後，他決定重新開始工作。

他向 SBS 新聞表示：「我們賣掉了家庭農場，結果一點也不理想。」

「我們有一個女兒和女婿在珀斯，他們陷入了困境，他們正在考慮回來和我們一起生活......我想成為一個英雄，我決定買下這個特許經營權，讓它繼續下去，希望他們將來會接管它。」
Geoff Campbell cost of living retirement
坎貝爾 (Geoff Campbell) 說，他發現為人們修剪草坪和恢復他們對家園的自豪感非常重要。 Source: Supplied
坎貝爾說，包括食品、燃料和電力在內的所有開支都大幅增加。

但他強調，他喜歡通過有回報的工作保持活躍，並說他的生意最近已經發展到僱用了 8 名員工，而且幾個月前服務就已經被預訂。

「當我還是個孩子的時候，我曾為了必須要修剪草坪和家人發生過許多爭執，但現在我真的很喜歡戴著大帽子坐在外面的騎式割草機上。」

他打算繼續工作，「只要我還能，只要我還在享受。」

生活成本上升 對年長的澳人有何影響？

2022年2月，澳洲全國老年人協會對 5700 名 50 歲及以上的澳洲人進行調查。結果顯示，超過 90% 的受訪者擔心收入跟不上生活成本上升，其中四分之一的人對此極為擔心。
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通脹大環境下 澳洲「加息速度」是否快於全球？

澳洲全國老年人協會首席倡導者亨施克（Ian Henschke）向 SBS 新聞表示，在未來 12 個月內，受生活費用上漲「嚴重」影響的澳洲長者的數量預計將上升。

「我們知道，對於約一百萬澳洲人來說，養老金是他們唯一的收入來源。」

他說：「靠養老金的話，他們的生活是非常困難的，租房尤其困難，對於獨自生活的人來說更是如此。」

亨施克說，那些來自農村和偏遠地區，生活在大家庭，以及 50 多歲還不能領取退休公積金（super）的人，更可能陷入困境。

他補充說，養老金領取者在退休後打算重新工作時，可能會被徵收重稅。

「在澳洲有一個非常複雜的社會保障體系，如果你的養老金超過一定數額的話，這意味著如果你工作，實際上會因為工作而受到懲罰（經濟損失）。」
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在工作獎金計劃下 你可以賺多少錢？

根據聯邦政府的工作獎金計劃（Work Bonus Scheme），從 2022年12月1日到2023 年12月31日，領取養老金的人可以領取 11800 澳元，之後該限額將下降到7800 澳元。

如果有人的收入超過了工作獎金的限額，那麼他們每賺超過該設定金額的一澳元，其養老金就會減少 0.5 澳元。

老齡化委員會（COTA）首席執行官斯帕羅（Patricia Sparrow）說，65 歲以上的人中有近兩成男性和11%的女性仍然工作。

「人們可能僅僅因為經濟原因而被迫結束退休生活，這種情況令人擔憂。」

「在合適退休的時候，人們應該能夠在退休後舒適地生活。」

她說：「同樣重要的是，如果年長的澳洲人想繼續工作，或重新進入勞動力市場，他們應該可以這樣做。遺憾的是，我們經常看到根深蒂固的年齡歧視和其他障礙阻礙了這一點。」
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Published 6 April 2023 11:42pm
By Madeleine Wedesweiler
Source: SBS
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