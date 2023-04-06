【蔡英文過境美國】眾議長麥卡錫：加快對台軍售「獲跨黨派支持」

麥卡錫是美國政治中第三位最高層官員，僅次於美國總統及副總統。他今次連同其他共和黨及民主黨國會議員，在加州西米谷 (Simi Valley, California) 列根總統圖書館 (Ronald Reagan Presidential Library) 會見蔡英文。





中國外交部一名發言人在星期四 (4 月 6 日) 清晨隨即發言回應，批評美國勾結「台獨」分裂份子，強調此舉嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報的規定。





發言人指，美方近期不顧中方嚴正交涉和反復警告，「執意允許台灣地區領導人蔡英文『過境』竄美」，更獲美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫高調接見，而其他美方官員及國會議員亦與蔡英文接觸，「為蔡發表『台獨』分裂言論提供講台」。





發言人稱：「其實質是美台相互勾連，以『過境』為幌子縱容『台獨』分裂份子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉...... 嚴重損害中方主權和領土完整，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。」





「長期以來，美方頑固奉行『以台制華』戰略，違背所作承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾聯、助台拓展『國際空間』等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。」



針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。 中國外交部一名發言人

發言人又批評，蔡英文就任以來一直作出各種「『台獨』分裂言行」。





發言人指：「蔡英文就任以來，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，在島內放任、支持、推動各種『台獨』分裂言行，變換名目推進漸進『台獨』，致使兩岸關係陷入嚴重困難。」





「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。『台獨』與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。」





此前，中國解放軍海軍部隊在中國福建省舉行三天特別巡邏，並在台灣海峽進行檢查行動，期間亦有進行登上行動。台灣當局表示，已就此向中國提出強烈抗議。



蔡英文表示，感謝美國國會在台灣民主受威脅時表態支持台灣，並引用美國前總統列根的一句說話：「要維護和平，我們就必須要堅強。」





她在發表講話時亦表示，感謝麥卡錫的熱情款待，以及他邀請兩黨議員到列根圖書館與她會面。





蔡英文說：「他們的參與及毫不動搖的支持讓台灣人民感到安心，知道我們沒有被孤立也不孤單。」





她又指，這個和平與民主今日正面臨著前所未有的挑戰。





她說：「我們再一次看到自己正處於民主受到威脅的世界，保持自由燈塔繼續發光的急迫性不容忽視。」



台灣持續努力作為世界的可靠夥伴、地區穩定的基石，以及世界上一股良善的力量。 台灣總統蔡英文

不少分析員認為，中美近期的關係是自兩國在 1979 年建立外交關係以來最差。同時，亦有西方國家官員憂慮，去年八月時任美國眾議院議長佩洛西到訪台灣後，當時在台灣周邊海域進行軍事演習的中國，可能會在未來數年內試圖以武力奪取台灣。





台灣國防部在星期三 (5 日) 表示，在蔡英文及麥卡錫會面之前，一個中國航母編隊在台灣東南沿海海域航行。



加快對台售武

雖然美國與台灣並無建立正式外交關係，但美國法例規定要對台灣提供可用作自衛的手段。而近年，有見北京對台灣的施壓有所加強，美國亦增加了與台灣的溝通交流。





麥卡錫與蔡英文站在前總統列根曾經於 1980 年代乘搭的藍白色波音客機前見記者。他形容，美國與台灣的友誼「對自由世界具有重大的意義」。





他其後在另一場有共和黨及民主黨國會議員一同出席的記者會上表示，在與蔡英文會面期間曾經討論如何加快向台灣提供武器。



美國眾議院議長麥卡錫 (前) 及多位跨黨派國會議員在與過境美國的蔡英文會面後，召開聯合記者會。 Source: AAP / Ringo H.W. Chiu/AP 他說：「我們必須繼續向台灣出售武器，並確保有關銷售能在非常及時的情況下抵達台灣。」他又指，認為此舉已達到跨黨派的支持。



其次，我們必須強化我們 (美台) 的經濟合作，特別是貿易及技術方面。 美國眾議院議長麥卡錫

眾議院中國共產黨特別委員會的共和黨籍主席加拉格爾 (Mike Gallagher) 在會後表示，將設法將「魚叉」反艦導彈在原定運往沙特阿拉伯之前率先給予台灣。





美國官員表示，「魚叉」導彈等武器對於台灣防衛方面，較坦克及軍機等重型武器更為重要，而且台灣傳統上早已向美國購買這些重型武器。



美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 在布魯塞爾召開記者會時表示，蔡英文的過境行程並非新聞，而且亦是「私人」及「非官方」性質。





他說：「北京不得利用今次過境作為藉口，採取任何行動加劇緊張局勢，並進一步推動改變現狀。」





在列根圖書館門外，有支持者揮動台灣旗並手持支持台灣及香港的橫額，高呼「加油台灣」的口號。與此同時，一輛小型飛機在上空飛行，並掛上一幅寫上「一個中國！台灣是中國一部份」的橫額。





此前，蔡英文抵達洛杉磯時，亦有支持及反對她過境的民眾聚集在其下榻的酒店門外示威。有人高舉「台獨，死路一條」及「蔡英文是台海兩岸關係的麻煩製造者」的標語，同時亦有人舉起「大陸華人歡迎蔡英文」及「撐民主、愛自由」的標語。



美國民眾在蔡英文於洛杉磯下榻的酒店門外示威，抗議對方過境停留美國。 Source: AAP / Ringo H.W. Chiu/AP 另外，現場亦可見「在美港人愛蔡英文」的標語。





蔡英文今次過境美國，被視為一次較麥卡錫到訪台灣較少挑釁性的舉動，不過麥卡錫曾表示他亦希望訪台。





他表示，目前未有到訪台灣的計劃，但這並不代表他不會這樣做，而且中國無權告訴他可以去哪裡或可以見甚麼人。





蔡英文在美國國境停留後，將到訪台灣僅餘位數不多的其中兩個中美洲邦交國，即危地馬拉及伯利茲。





