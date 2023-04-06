【從深圳跨港經台灣返澳】海關攔截出境者：「不准用中國護照赴台」

中國在今年初開放邊境後，不少在澳洲的中國公民都計劃前往闊別良久的家鄉探親。不過，在訂機票選擇中轉站時，可能需要面對兩岸關係緊張下的「政治風險」。





SBS中文獲悉，一位在澳洲工作的華人，今年購買了雪梨經台北往返香港的雙程機票。他從香港入境返回廣州家中，過程順利；但在上月返澳，試圖從深圳過關進入香港時，卻遭中國海關人員攔截。





該位匿名事主表示，他是使用中國護照出入境，而據他所知，雖然中國內地居民赴港一般需要另外辦理通行證及簽注，但如果有機票證明是去香港國際機場飛往第三地，則可以使用護照。



然而，邊境人員拒絕事主赴港的理由卻是「用中國護照去台灣等於承認台灣是獨立國家」，又告知無論深圳哪個關口都不會容許他以此行程出境。





他憶述，當時對方還用「執法記錄儀」朝自己臉部拍攝，令他感到非常害怕，不得已之下只能當場上網購買了一張香港直飛雪梨的機票，才獲深圳海關放行。





不過，他過關後便馬上取消了直飛機票，繼續在台北中轉的行程，最終平安回到雪梨。



SBS中文發現，以此迂迴曲折的旅程往返中國和海外，在華人群體中不罕見。





另有一位本月返回廣州探親的雪梨華人匿名向記者表示，她在訂機票時為節省開支考慮過不同行程，發現最划算的是經台北前往香港，再經陸路入境中國內地。





「有些轉機（至香港）也需要近4000元（人民幣），但台灣桃園機場比較便宜，只需要約3000元（人民幣）。」





不過，她購票時正值新加坡航空減價促銷，雖然仍稍貴過中華航空，但最終仍選擇了在新加坡過境。她坦言是出於政治和安全考慮：「萬一突然打仗呢？」



小紅書上，有旅行社分享過境台灣攻略，也有網民討論深圳前往香港的問題。 Credit: Xiaohongshu 在中國社交平台小紅書，也有大量用戶分享和討論從內地先後經香港、台灣出國的經歷和攻略。





有旅行公司指，如果是從中國內地乘飛機前往香港，再經台灣赴海外，「大陸邊檢一般不會阻攔」，但特別提到從深圳出境則「可能會阻攔」、「勸返」。





不少網民都談及自己在深圳被攔截的經歷，特別是在蛇口口岸，因香港機場在當地設有預先辦理登機的服務。有網民聲稱：「問了蛇口碼頭的主管，這個月（3月）開始大陸護照只要是路過台灣都不放行。」





親身經歷事件的匿名事主向SBS中文記者坦言，他回國時經台灣也順利入境，便「大安旨意」地以為中轉不會有問題，結果「真的嚇出一身冷汗」。他又擔心下次回國會否「被拉小黑屋」。



