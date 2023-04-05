今日大事(4月6日)

聯邦自由黨將反對原住民國會之聲入憲公投





聯邦自由黨宣佈，將會在原住民國會之聲入憲公投中，支持「反對」陣營。





黨魁達頓（Peter Dutton）昨日表示，不同意工黨政府提出，建立原住民機構並在政府和國會設立代表，而希望將原住民之聲設為地方性和鄉鎮地區的機構。





他也要求所有自由黨議員遵守黨的立場。





達頓表示，可能有三、四位後排議員想支持「贊成」陣營，但黨有黨規，影子內閣的絕大部份成員是壓倒性地採納「反對」的立場，這一點是毫無疑問。



聯邦自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）昨日宣佈，將會在原住民國會之聲入憲公投中，支持「反對」陣營。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 至少兩位自由黨議員表示不會遵從黨立場





已有至少兩位自由黨議員，公開表示不會遵從黨魁和影子內閣的決定。





來自新州的參議員布萊格（Andrew Bragg）表示，他會就原住民公投表達個人意見，並呼籲選民支持「贊成」陣營。他說雖然他和黨的立場相左，但他相信黨不會阻止他持有其他觀點。





來自塔州的眾議員阿切爾也表示，對自由黨的最終立場並不意外，但她會在公投中投贊成票，亦會呼籲其他人這樣做。





公投工作組表示，已花了很多時間遊說自由黨，但現在是時候將時間交給全體澳洲人，來決定「贊成」還是「反對」。



總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）呼籲穆斯林社區支持原住民國會之聲入憲公投。 Source: AAP / LUKAS COCH 艾巴尼斯呼籲穆斯林社區支持原住民國會之聲入憲公投





與此同時，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）呼籲穆斯林社區支持原住民國會之聲入憲公投。





他昨晚參加澳洲穆斯林協會舉辦的全國開齋節活動，發表講話指，在憲法中承認原住民及托勒斯海峽島民，是象徵國家團結的時刻。





艾巴尼斯表示，這個不是黨派議題，大家應該企出來壯大國家，而非目光短淺地考慮黨派立場，重要的是要整個國家一起投「贊成」票。





此外，他還在活動上重申工黨對穆斯林社區的承諾，制定更有力的反誹謗法。



新州工黨政府內閣成員昨正式宣誓就職 半數是女性廳長





新州工黨政府的內閣成員昨日正式宣誓就職。





22位廳長有半數是女性，是新州政府內閣歷史首次實現性別平等，多個職位也誕生了歷史首位女性領袖。





今次也是歷史首次，有內閣成員以印度的《薄伽梵歌》和伊斯蘭教的《古蘭經》來宣誓。



新州工黨政府內閣成員昨正式宣誓就職，半數是女性廳長。 Source: AAP / JUSTIN LLOYD/AAPIMAGE 聯邦政府將撥款5億元支持文化藝術行業





聯邦政府將會在財政預算案中撥款5億元支持文化藝術行業。





相關資金會投資到9個機構，包括國家博物館、國家檔案館和國家美術館，解決一些建築物的緊急維護。





在坎培拉的國家美術館，一處屋頂漏水，職員要用水桶接水，令藝術展品處於危險之中。





澳新兩國防長今將舉行雙邊安全對話





澳新兩國防長今日將會舉行雙邊安全對話。





澳洲副總理兼國防部長馬利士（Richard Marles）將訪問新西蘭，會見該國副總理、防長和財長。





預計兩國將會就澳英美協議中不涉及核能的內容進行交流，其中包括量子計算與人工智能等先進軍事科技。





馬利士在出發前表示，澳新將尋求更多機會去加強戰略關係，合作改善地區安全。



澳洲副總理兼國防部長馬利士（Richard Marles）將訪問新西蘭，會見該國副總理、防長和財長。 Source: AAP / AAP / James Ross 蔡英文抵美過境 會晤美眾議院議長麥卡錫





台灣總統蔡英文抵達美國洛杉磯過境，在列根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，今次是台灣領袖首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，同場有約20名美國跨黨派國會議員出席。





蔡英文重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活，指台灣沒有被孤立，亦不孤單。





而麥卡錫則表示，會繼續為美國和台灣人民尋找共同努力的方式，促進亞洲的經濟自由、民主、和平與穩定。





北京重申反對台美官員會晤 批評做法違反一個中國原則





北京重申反對蔡英文與麥卡錫會晤，批評做法嚴重違反一個中國原則。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申，台灣的總統以往亦曾過境美國，舉行的會面與活動亦都符合先例，北京不應以此為由加劇緊張局勢。





與此同時，中國解放軍「山東號」航母編隊昨日已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓；台灣軍方表示，正嚴密監控，又批評大陸當局持續派遣艦機，進入台灣周邊海空域，對台灣安全構成實質威脅，更破壞區域安全與穩定現狀。





另外，福建海事局一連三日在台海中北部執行聯合巡航巡查任務，對兩岸直航貨船及施工作業船隻實施現場檢查。





台灣陸委會回應指，此舉是蓄意提升兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，對兩岸的交通正常往來產生嚴重不利影響，已向大陸表達強烈不滿及嚴正抗議。





不過，福建海事局說，行動是要確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。



台灣總統蔡英文抵達美國洛杉磯過境，在列根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫。 Source: AAP

澤連斯基訪問波蘭 獲頒授白鷹勳章





烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）罕有地訪問波蘭華沙，並獲頒授波蘭歷史最悠久及最高級別的白鷹勳章（the Order of the White Eagle）。





波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及澤連斯基召開聯合新聞發布會，杜達證實，波蘭已向烏克蘭提供四架米格-29戰機，還有四架將會付運，另外六架正在準備中。





澤連斯基感謝波蘭的支持，表示兩國有著「歷史性」的關係。





澤連斯基表示，特別是在（戰爭）開始後的數天和數周，波蘭給予的幫助是如此重要，在邊境地區敞開大門，讓兩國之間沒有邊界，他真的希望將會是一個沒有邊界的開始。





與此同時，烏克蘭東部城巿巴赫穆特戰況激烈，俄軍一日內再發動47次空襲、3次導彈及42次火箭攻擊。澤連斯基承認，有可能下令撤走當地守軍，但他強調，盟友提供的彈藥將加強烏軍防禦能力。



86 歲意大利前總理貝盧斯科尼因病入院





意大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）因病在米蘭入院，據報他在心臟科接受深切治療，但仍需證實是否屬實。





86 歲的貝盧斯科尼近年來不斷出現健康問題，包括接受心臟手術更換心瓣，並曾患有前列腺癌及在2020年感染新冠病毒。





數據指新冠病毒是2022年澳洲人第三大死因





新冠病毒是2022年澳洲人的第三大死因。





精算師協會今日發表的數據顯示，新冠病毒的危害已超過了下呼吸道疾病、糖尿病、中風、肺癌和結腸癌。數據推測，疫情令去年多兩萬人死亡。





澳洲去年錄得10,300萬宗直接死因為感染新冠病毒的個案，遠高於2021年的1400宗。





專家呼籲採取措施阻止病毒擴散，包括為5歲以下兒童注射疫苗、增加病毒檢測和戴口罩、加強室內公共場所通風。



收聽節目 專家指結核病同是大流行病 對世界威脅未除 SBS Chinese 26/03/2023 04:38 Play

澳洲最大型鐵路面臨工程延誤管理不善等重大問題





超支一倍至314億元的澳洲最大型鐵路項目，正面臨工程延誤、環境破壞和管理不善等重大問題。







連接墨爾本和布里斯本、全長1700公里的內陸鐵路項目正在進行中，一份獨立評估報告發現其存在「嚴重問題」，建議停止部份工程以控制開支。





報告指，這個今年動工的項目甚至有很多路段仍未確定具體在哪裡修建。





國際執法機構破獲暗網犯罪市場





國際執法機構聯合破獲一個在暗網進行私隱資訊交易的網絡犯罪市場。





澳洲是17個參與行動的國家之一。英國的全國滅罪機構表示，今次搗破的交易平台有8千萬份個人資料，可被用於身份盜用和勒索。





目前已有120人因涉案被捕，另有超過200人被通緝。



體育消息





歐洲足協主席塞弗林（Aleksander Ceferin）表示，協會需要採取更嚴厲的措施來應對種族主義事件。





早前國際米蘭球員盧卡庫在意大利杯準決賽首回合，對陣尤文圖斯的賽事中，被球迷以種族字眼辱罵。





塞弗林表示，足協將檢討是否會對場內發出種族辱罵的球迷，採取法律行動。



