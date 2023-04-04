【勁過Google】澳洲歷史資源庫 Trove 獲聯邦財案專項撥款

你是否想過，自己的子孫後代以後可以在舊報紙、網絡上找到自己的資訊呢？





墨爾本兒童文學作家和插畫家王興霜（Gabrielle Wang）便在一份1887年11月18日的報紙上的一篇文章發現了自己從中國移民澳洲的曾祖父母的婚禮報道。





她表示，網絡數據庫Trove對這篇報道的存檔猶如一扇窗，讓她能夠以此了解家族歷史，而這些資訊在其他地方都無法找到。如果沒有這些記載，這些資訊可能會在時間長河中消失。



華人作家王興霜。 Source: Supplied / Gabrielle Wang 王興霜形容Trove為無價之寶。它不僅讓她了解自己家族的早期生活，而且在她寫作時，提供了許多歷史資料。





然而如果沒有政府決定資助，這資源庫有可能不復存在。幸好財政預算案的撥款已確保澳洲人可以在至少未來四年內繼續使用它。



何為Trove？

Trove 是一個免費的網上資源庫，可搜尋到澳洲百年來的出版物及許多其他文化內容，包括超過 140 億個數碼製品、2600 萬頁報紙以及1200 多份原住民和托雷斯海峽島民語言的記錄。





Trove 每年獲得 2000 萬次點擊量。歷史學家和從事家族史研究的人士都在使用。





去年，負責營運該平台的澳洲國家圖書館（NLA）警告，除非聯邦政府資助數百萬澳元，否則 Trove 將在 2023 年 6 月聯邦資金即將用盡時不復存在。





2022年底，一場拯救Trove的活動展開。2023年2 月，一份超過2.2萬個簽名的請願書被提交給國會， 要求政府為這個「國家記憶之家」提供全額資金。





請願書寫道：「所有澳洲人都可以瀏覽這個國家的記憶，這為人們提供了解和認識自己歷史的機會。」



民眾可以透過Trove在網上免費取閲澳洲過去200年來的文字圖像音頻記錄。 Source: Getty / selimaksan 藝術部長博克（Tony Burke）本周發聲明表示，政府已決定在未來4年向國家圖書館提供3300萬澳元的資金， 用以資助Trove。





「在很多方面，Trove 是澳洲的數碼記憶。這筆資金有助於恢復和維護我們強大的文化基礎設施——這是政府新的國家文化政策的重要支柱。」





這筆資金承諾將持續到下一次選舉之後，並從2027年7月開始持續提供920萬澳元的指數化資金，以避免在最後一刻再次為Trove的未來而擔憂。





國家圖書館對此表示歡迎：「這將使國家圖書館能夠繼續提供這項基本服務，注入新內容使其豐富，保護好這一數字平台使其穩定運作。從Trove社區獲得的巨大支持讓我們非常感激和欣慰。」



「歷史的一部份」

王興霜表示，她在為年輕讀者創作歷史小說時，曾參考Trove的內容。





在她所寫的場景和人物中，有一個在19世紀50、60年代淘金潮時期住在維州Beechworth的年輕女孩，還有一個故事發生在曾遭受日軍轟炸的達爾文。





「看到（淘金潮時期）寫的文章，甚至只是看看當地報紙上的廣告或當時發生的事情，都感覺很神奇。」





她說，如果沒有Trove，很多資訊可能仍然存在，但人們瀏覽和查找時不會那麼容易，而且這些資訊可能會被遺忘或破壞，甚至完全從書面歷史中消失。





「這是我們歷史的一部份，如果它沒有被數碼化，那就只是存放在圖書館某個地方，可能不會那麼容易獲取。」



報紙上刊載的王興霜的曾祖母和孩子。 Source: Supplied / Gabrielle Wang 個人而言，王興霜在Trove上看到的印象最深刻的細節，是將近140年前她的曾祖父母在維州鄉村舉行的婚禮。





一篇964個英文單詞的文章詳述了這一婚禮，刊登在《Corowa Free Press》上。也許因為她的曾祖父是Wahgunyah地區為人熟知的店主，所以有如此長的篇幅。





「一位居住在廣州的兄弟受託為他在異鄉的親戚選擇伴侶。」該文章寫道，描述了Ah Kew先生之前曾與歐洲女性結過兩次婚，但這些婚姻都沒有成功。





王興霜說，雖然這篇文章的部份內容在今天可能被視為種族主義，但它是「當時的真實反映」。





儘管該文章辭藻華麗，但她覺得當時的記者是帶著「深情」寫的。「我喜歡它的色彩斑斕。」



