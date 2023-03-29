簡直是「蔬菜金礦」：高薪工程師為何在垃圾桶尋找食物？

要點： 有些食品因包裝損毀或外形不符上架標準而被丟棄。

超過兩成澳洲人正面臨食物短缺的困境。

在澳洲，「垃圾桶尋寶」有違法的風險。

在過去一年，每星期一次的「垃圾桶之行」成為越南華裔談曉勤（Phyllix Tam）的固定行程。她和同伴一起「跳進」垃圾桶，尋找自己未來一星期的食物。





去年辭去一份年薪超過十萬澳元的工程師工作後，31 歲的她在塔州入住一輛麵包車內。在朋友的帶領下，談曉勤首次接觸「垃圾桶尋寶」（dumpster diving），是她的第一次在垃圾桶裡尋找食物。





回憶起去年首次「垃圾桶尋寶」的經歷，談曉勤仍是抑制不住興奮的情緒。她說：「我很興奮，因為這有點像尋寶，你不知道自己會找到甚麼。」



她向 SBS 中文說，自己那次在一個綠色的有機垃圾桶裡找到了很多包裝好的三文魚、薯仔、紅蘿蔔、蘋果等，直言「實在很好」。





她說：「這些水果和蔬菜在一層椰菜碎葉下面，你把菜葉翻開，下面就是一個蔬菜金礦。」





談曉勤說，自己目前大部份食材都來自「垃圾桶尋寶」，自己每個月僅花費 40 澳元購買一些無法從垃圾桶中獲得的生活必需品，例如牙刷、洗衣液等。



談曉勤在一個典型的亞裔家庭中長大，母親是香港人，父親在越南出生。 Credit: Supplied/ Phyllix Tam

甚麼是「垃圾桶尋寶」？

據談曉勤介紹，她所進行的「垃圾桶尋寶」是指在大型連鎖超市後門的垃圾桶裡，尋找仍可食用的食物，其中比較常見的食物有薯仔、紅蘿蔔等根莖類蔬菜，香蕉、蘋果、牛奶、雞蛋，以及牛扒、三文魚、雞肉等肉類。



有一次，我找到了 9 塊朱古力和 11 罐素食 Nutella 朱古力榛子醬…… 還有一次我的一個朋友獲得了一袋 45 公斤的大米，但這比較少見。 談曉勤

她說，這些被丟棄的食物中，有部份是因為表皮有損毀而不符合出售標準，有部份則是因為過了包裝上寫的最佳食用期限；但這些食物看起來都很新鮮，「完全可以食用」，所以自己並不介意。





她向 SBS 中文說：「據我所知，這些垃圾桶幾乎每天都會被清空，所以我們並不擔心這些食物的新鮮程度和品質。」





「但有些時候（食物）可能會有點骯髒，畢竟它始終是個垃圾桶，你需要把東西揀出來洗一洗。」



談曉勤「垃圾桶尋寶」的部份戰利品。 Credit: Supplied/ Phyllix Tam

「不僅是為了慳錢」

談曉勤說，自己「垃圾桶尋寶」不僅是為了節省金錢，更大程度上是為了避免食物浪費。



我們在種植糧食上花費大量資源，但我們正把一些近乎完美的食物丟棄。 談曉勤

除了仍可食用的食物在超市被丟棄外，談曉勤說，一些外形沒那麼「美觀」的蔬菜水果，在運往超市前亦在農場被丟棄。據超市食物浪費的數據，20% 至 40% 的水果和蔬菜由於外觀不符合上架標準，而被超市拒諸門外。



談曉勤說：「例如像紅蘿蔔之類的食物，它們在超市裡都是筆直的、形狀整齊。而有一些形狀奇怪的、彎曲的，則在運到超市前已經被丟棄。」





墨爾本一名大型連鎖超市的員工向 SBS 中文透露，即將到期的麵包和一些不符合上架標準的蔬菜水果每周會被捐到救助站，但當天過期的麵包牛奶就只能按規定丟棄。





該名員工說：「（超市後面的）垃圾桶裡通常都能找到很多好的食物，畢竟食物也不是一到期就會馬上變質。」





她表示，除了合理管理庫存外，超市也會減價促銷即將到期的食品，以減少食物浪費。





「很多顧客會買快將到期的食品，我也覺得很好的，初衷就是降低浪費。」



部份超市會減價出售快將到期的食品。 Source: SBS / Nicole Gong

超過兩成澳洲人正面臨食物短缺

據澳洲本地最大飢餓救助組織 Food Bank 的 2022 年年度報告 ，澳洲食物短缺人口由去年的 17% 上升至 21%，平均全澳每五個人中就有一人正面臨食物短缺的困境。





該報告指出，在過去 12 個月中，超過 200 萬個家庭因經濟拮据而吃不飽，當中受影響的兒童人數達到 130 萬人。





Food Bank 的行政總監凱西（Brianna Casey）表示，自己對這份報告中所揭露的澳洲食品短缺問題「感到震驚」。





她在貼文中寫道：「我們知道，獲得有營養的食物對民眾而言至關重要，但能源、燃油、雜貨、租金和按揭貸款的開支不斷上升，使越來越多人無法滿足這個基本需求，而且亦看不到喘息的機會。」



聯邦氣候變化、能源、環境和水資源部（Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water）一名發言人向 SBS 中文表示，為了處理食物浪費問題，澳洲政府制定了 到 2030 年將食物浪費量減半的目標 。





該發言人表示：「政府正在與各州及領地的工商企業和非政府組織合作，以減少食品供應鏈中的食品損失和浪費。」



據 Food Bank 最新年度報告，越來越多澳洲人正面臨食物短缺的困境。 Credit: Supplied by Food Bank

「垃圾桶尋寶」合法嗎？

不同國家對「垃圾桶尋寶」的法律規定都有不同。在澳洲，「垃圾桶尋寶」屬於違法行為。





談曉勤說，自己並不清楚具體的法律規定，亦不確定「垃圾桶尋寶」的合法做法是甚麼。她表示，自己未曾在「垃圾桶尋寶」期間遇到警察，但曾多次被超市員工或保安大聲喝斥，要求她離開。





「我和一些人傾談過，我們最可能面對的最大問題是（被控）擅闖私人地方，因為我們正進入超市的垃圾桶。但我也會去超市購物，我不理解這有甚麼分別。」





談曉勤指，自己是個「緊張的『垃圾桶尋寶』者」，每次「垃圾桶尋寶」都會至少兩個人同行，一個人由垃圾桶挑出食物，另一個人拿著袋裝食物，並「以最快速度離開」。





「有時候為了獲得垃圾桶最底的東西，你會把上層的東西拿出來放在地上。我們走的時候會確保把這些東西放回去，盡量不給別人帶來不便。」





