【上一課】大部份超市顧客未必知的「常識」

雖然不少民眾喜愛購買預先包裝的肉類或加工食品，但亦有不少顧客選擇到超市內的海鮮、鮮肉或熟食（Deli）部門購買不同食品，認為該處提供的選擇更多，更且產品單價亦可能更低。





但近日一位連鎖超市Coles 的顧客就在社交平台上分享了她在Coles 超市購物的沮喪體驗。





這一位來自塔州的顧客在 Facebook 上分享，她在Coles 的鮮肉部門購買的雞肉在兩天就已經變質，並對員工作出投訴。





但員工卻向她表示所有在其Coles 門市（Devonport 塔州）內，海鮮、鮮肉及熟食部門出售的製品都必須要在購買後24 小時內食用。



超市海鮮部門購買的食品。 Credit: tracy lo 她向職員查問為何在店內並無展示這一個政策？因為她相信如果在購買後，須在24 小時內食用即意味產品在出售時並不太新鮮。





她在網上問道：「我是唯一不知道這項政策的 Coles 顧客嗎？」





超市 Coles 在回應七號台查詢時，表示建議顧客在全澳的Deli 專櫃購買新鮮食品後，需在48 小時內食用，以確保最佳品質。





發言人表示：「我們一如既往地鼓勵顧客將任何不是 100% 滿意的物品退回離他們最近的商店，以更換或獲得全額退款。」





不少人在帖文下留言，表示他們並不知道新鮮食品原來有保質期。





與此同時，一位聲稱曾在Coles 工作了30多年的前員工表示，該政策是「常職」，她指：「任何熟食店都應該在 24 小時內使用，這是常識，而且大多數顧客都知道這一點…….其他預先包裝好的肉類產品可以保質三到八天，我不會將它們歸類為新鮮的，因為它們含有防腐劑以確保保質期。 因此不新鮮，不過只是我的想法。」





但其他人則認為 Coles 應該提前向客戶說明該政策，並提供更多標牌。





Coles 的海鮮、鮮肉或熟食（Deli）部門每天都會按照庫存和食品的保質期作出折扣。部分臨期海鮮、肉類或加工食品最多提供高達90%折扣，但客戶亦宜注意其保質期或在購買前向員工查詢有關詳情。

