【暢銷型號汽車全澳回收】 安全帶問題增司機受傷死亡風險

聯邦運輸部門，詳細列出受影響的福特汽車的

今次回收的汽車型號，包括Ranger 及 Everest型號汽車。



車廠指出，由於裝配過程中的缺陷，這批車輛可能會錯誤地裝配司機安全帶。

聯邦運輸部門網頁的通告指出：「這將在發生事故時降低安全帶的效能。」





通告表示：「如果安全帶未正確組裝，在碰撞中將無法充分約束乘員在座位上，增加受傷或死亡的風險。」





通告呼籲受影響車輛的車主，致電福特車廠 13 3673查詢。



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福特車廠指出，在有零件時，會聯絡受影響車主，並促請車主，選擇福特授權經銷商進行免費檢查及修正。





在今年2月，福特Ranger型號汽車出售接近4,500輛新車，是該月份全澳銷量最高的新車。



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