【假期注意】研究指澳某地區日本腦炎風險高

一份新研究警告，日本腦炎在復活節假期期間構成「嚴重風險」，特別是在澳洲東南部。





該地區的人們最近才接觸到該病毒，專家警告說，可能會在受影響地區感染大量人群。





有關論文發表在澳洲和紐西蘭的公共衛生雜誌上，建議維州北部和Murray River沿岸的居民和遊客需要特別做好準備。





該地區的蚊子群帶有病毒。





在感染者中，估計每100人中就有1人會患病，包括腦炎。





在患上腦炎的人中，死亡率通常為20%至30%，而30%至50%的人在感染後會出現長期神經功能障礙。





論文的合著者、維州副首席衞生官弗里德曼（Deborah Friedman）表示，該評論進一步表明，日本腦炎是一種蚊媒疾病，現在對澳洲各地的健康構成嚴重威脅。





她指，澳洲人在很大程度上容易感染日本腦炎，因為他們之前通常沒有接觸過這種病毒。





「在 2022 年之前，這種疾病在托雷斯海峽、巴布亞新幾內亞和亞洲被發現，而在1990 年代昆州北部只有少量病例。」





但在2022 年 3 月，在澳洲東南部報告本地感染病例。





該研究調查了在首次接觸該病的人群中，是否存在感染日本腦炎的證據。





弗里德曼表示，這是一種罕見但非常嚴重的健康問題，亦及時提醒大家，蚊媒疾病正在維州和澳洲其他地區傳播。





弗里德曼指，在維州北部進行的測試顯示，在出現有帶病毒的蚊的受影響地區，約有 3% 的人被感染，而這比例比已報告的病例數目要大得多。





「如果你在這個復活節，要住在或前往受影響地區，請使用驅蚊劑保護自己免受蚊子侵害，並穿淺色、寬鬆的衣服。」





她並建議避免在蚊子高峰期，包括黎明和黃昏外出，並處理可以滋生蚊子的污水。





新州、維州和南州目前為議會地區的高危人群，提供免費的日本腦炎病毒疫苗接種。





弗里德曼亦指，住在維州 20 個高風險 地區 的人現在也有資格免費接種疫苗，應該接種疫苗。



衛生當局亦建議接種該病毒疫苗，並採取預防措施，例如使用驅蟲劑、穿著寬鬆的長衣，並避免在蚊子活動頻繁的時候暴露，以降低感染風險。





腦炎是腦腫脹的醫學術語。人類患上腦炎的其他徵狀包括頭痛、發燒、頸部僵硬，在某些情況下亦包括肌肉癱瘓。





人類可以透過蚊咬感染日本腦炎病毒。病毒並不會透過人傳人傳播，人類亦不會由於食用豬肉或相關產品感染。





豬隻及水上鳥類是主要的病毒載體。牠們感染蚊蟲，繼而由蚊蟲將病毒傳播予人類。在 1990 年年代末，馬來西亞一次日本腦炎嚴重爆發期間，數十萬計豬隻被人道毀滅。





一般而言，澳洲本地的日本腦炎病毒感染個案，主要集中於昆州遠北部。





自2021年以來，澳洲已確診45宗日本腦炎病例，其中7宗死亡。





在本年1月，聯邦衛生部門修改了病例定義，容許報告疑似病例和實驗室確診病例。





雖然大多數日本腦炎病例沒有症狀，但在潛在接觸後出現突然發燒、頭痛和嘔吐等症狀時，應立即就醫。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守 《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》 SBS Radio 1 SBS Audio App 手機應用程式 按此進一步了解 SBS 中文。





