特別「惹蚊」有原因？ 專家教你點防蚊

本文重點 澳洲部分地區因拉尼娜現象有可能出現更多蚊子。

根據研究，有些人比其他人更容易被蚊咬。

如果沒有驅蟲劑，還可以如何做免被蚊咬？

可能很多人都想過，自己比身邊其他人更容易被蚊咬，那可能是因為自己對蚊子更具吸引力。





但其實都是取決於皮膚上的成份。





有研究表示，有些人對蚊子更具吸引力，是他們身上的皮膚氣味，稱為羧酸（carboxylic acids）的差異，羧酸多的人更容易招蚊子。





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雪梨大學副教授Cameron Webb ，一直致力於研究昆蟲與人類之間的關係。





他說這取決於蚊子能聞到什麼。





他向 《SBS 新聞》表示，有些人比其他人更容易被蚊子叮咬，他認為這取決於他們皮膚的氣味。



雪梨大學副教授Cameron Webb ，一直致力於研究昆蟲與人類之間的關係。

為拉尼娜現象帶來更多蚊子做好準備

蚊子依賴水來完成其生命週期。





拉尼娜天氣模式的回歸，將令澳洲許多地區的春季和夏季更加潮濕。





Cameron Webb指，有兩種因素導致蚊子數量激增：水和溫暖的氣溫。



他指，由於最近的洪水，令環境中有大量的水，為蚊子提供理想條件。隨著進入夏季，氣溫升高，預計蚊子的數量會增加，而且可能會在整個夏季持續存在。





在發生洪水的新州中西部，一名婦女發現家中前廊有一大群蚊子在飛來飛去。





Cameron Webb表示，雖然正值蚊子季節，但在澳洲東岸不太可能常出現有關場景。





他指，新州內陸地區的蚊子數量，與最近的洪水有直接相關，但他指出，雖然不太可能在沿海地區看到如此大量蚊子，但這不表示周圍不會有蚊子，因為天氣變暖了。





Cameron Webb指，不論在澳洲甚麼地方，採取措施避免蚊蟲叮咬都很重要。





他指「採取措施保護自己很重要，因為一些蚊子可以帶來透過血液傳播的病毒。」





其中一種就是日本腦炎（Japanese encephalitis ）。





日本腦炎是一種病毒性腦部感染，通過蚊蟲叮咬傳播，目前並無治療方法。但是可以使用疫苗保護自己。





Cameron Webb指「今年我們非常關注日本腦炎，請諮詢當地的衛生部門，了解如何接種疫苗，以及是否符合條件接種。」



如果驅蟲劑用完可以怎樣做？

洪水出現過後的新州，有報導指蚊子成群出現，但在一些偏遠社區，已沒有驅蟲劑。





如果家中已沒有驅蟲劑，Cameron Webb指，第二最佳選擇是用寬鬆的衣服遮蓋皮膚。





「如果你沒有驅蟲劑，第二最佳選擇就是遮蓋皮膚......如果要進入叢林或濕地，最好是不要穿運動服，因為有些蚊可以通過緊身衣服接觸到皮膚。」





此外，桉樹油和薰衣草油也可以作為驅蟲劑。





但Cameron Webb補充，雖然這些精油也是一種選擇，但保護作用並不強，而且持續時間不長。





他指「你不能只以精油來防止昆蟲叮咬，應該選擇在澳洲農藥及獸藥管理局（The Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority）註冊的驅蟲劑。」





新州衛生部亦建議，在室外移除可能積水的物品，防止蚊子滋生，並改善排水系統，使用殺蟲噴霧劑和蚊香等。



