某大超市「十字包」緊急回收：內含危險「外來物質」

及星期三 (4 月 5 日) 發佈回收通知，宣佈回收一批由大型超市 Woolworths 出售的「十字包」(Hot Cross Buns)。
「十字包」是復活節其中一款具標誌性食品。
涉事產品分別為 Woolworths 六件裝水果十字包 (6pk Fruit Hot Cross Buns) 及九件裝水果迷你十字包 (9pk Fruit Hot Cross Mini)，最佳食用日期為 2023 年 4 月 5 日，並僅在新州 Dural 的分店出售。
當局指，涉事產品含有外來物質 (金屬)，消費者一旦誤食可能會感染疾病或導致受傷。
涉及緊急回收的 Woolworths「十字包」產品。 Source: Supplied / Food Standards Australia New Zealand
當局強調，有問題產品僅涉及在上述分店出售的十字包產品，而表明其他最佳食用日期的同款產品亦不受影響。
民眾若經已進食有關產品並對個人健康感到憂慮，應盡快接受專業醫護人員檢查。同時，受影響消費者亦應攜同產品前往零售店舖索取全額退款。
消費者可致電 Woolworths 超級市場查詢詳情，電話：1800 103 515。
收聽節目
點整「十字包」迎接復活節?
SBS Chinese
31/03/202129:49
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。