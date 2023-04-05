某大超市「十字包」緊急回收：內含危險「外來物質」

「十字包」是復活節其中一款具標誌性食品。





涉事產品分別為 Woolworths 六件裝水果十字包 (6pk Fruit Hot Cross Buns) 及九件裝水果迷你十字包 (9pk Fruit Hot Cross Mini)，最佳食用日期為 2023 年 4 月 5 日，並僅在新州 Dural 的分店出售。



涉及緊急回收的 Woolworths「十字包」產品。 Source: Supplied / Food Standards Australia New Zealand 當局指，涉事產品含有外來物質 (金屬)，消費者一旦誤食可能會感染疾病或導致受傷。





當局強調，有問題產品僅涉及在上述分店出售的十字包產品，而表明其他最佳食用日期的同款產品亦不受影響。





民眾若經已進食有關產品並對個人健康感到憂慮，應盡快接受專業醫護人員檢查。同時，受影響消費者亦應攜同產品前往零售店舖索取全額退款。





消費者可致電 Woolworths 超級市場查詢詳情，電話：1800 103 515。



收聽節目 點整「十字包」迎接復活節? SBS Chinese 31/03/2021 29:49 Play

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