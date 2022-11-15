【全國緊急回收】一款受歡迎「食材」致全澳19人中毒入院

當局發現一款多用途調味料，含有可導致劇毒反應的化學物質。兩大超市宣布對一款產品「緊急回收」。





Woolworths 和 Coles 超市宣布，「緊急回收」由 Hoyts Food Manufacturing 生產的100克及240克罌粟籽產品。



https://www.foodstandards.gov.au/ Credit: foodstandards.gov.au 另外，一款Gaganis出品的特級澳洲罌粟籽產品亦同樣被回收。





Advertisement

近日，新州及維州衛生廳官員亦分別警告指，以大量罌粟籽作為飲料—例如沖製罌粟籽茶—可能會導致嚴重不適及疾病。





當局已證實，至少有 19 人在喝下自釀的「罌粟籽茶」後出現不適，要到各地醫院急診科求診的個案，當中一宗涉及心臟停頓，兩人要接受深切治療。





澳洲及新西蘭食品標準局的發言人指：



相信回收的罌粟籽產品，可能存在一種（名為蒂巴因— thebaine）的化學物質已導致產品不安全。 澳洲及新西蘭食品標準局發言人

新州衛生廳上星期已在社交媒體上警告澳洲人，不應大量攝入罌粟籽。





＂現在新州近期至少有 8 人，在攝取有關產品後不久，出現中毒並需要就醫的案例，全國各地亦錄得更多案例。”



雖然調查仍在進行中，但當局尚未發現有在烘焙食品中加入罌粟籽而中毒的案例。 新州衛生廳

新州衛生廳的一名發言人，較早前接受媒體訪問時表示，新州的有關個案已增至12人。







