【復活節長周末假期】一文看清：各大零售商營業時間

復活節長周末假期期間，部份零售商將在公眾假期當天休息，民眾若要購買食品等必需品應提早作好準備。





耶穌受難節 (星期五) 為交易受限制的日子，絕大部份超級市場及酒精飲品店將不會開店營業，各州及領地的獨立零售商及購物商場亦將不會營業。





同時，其餘日子各地零售商舖的營業安排均存在差異。而郵政局亦將連續四天關門。



以下為復活節長周末期間各大零售店舖的營業時間：

耶穌受難節 (4 月 7 日星期五)

耶穌受難節 (Good Friday) 為一個全國性公眾假期，亦是一個「交易受限日」(restricted trading day)，即商店的營業時間將受到限制。





Coles：全線休息，南澳部份分店除外 (如 Victor Harbor、Murray Bridge Green 及 Mount Barker 分店)



Woolworths：全線休息



Aldi：全線休息，南澳部份分店除外



IGA：大都會地區分店休息，偏遠地區部份分店正常營業





7-Eleven 便利店及油站：全線正常營業



McDonald's：大部份分店正常營業，位於商場美食廣場 (food court) 的店舖除外



Domino's：全線正常營業





Liquorland：全線休息，南澳部份分店除外



BWS：全線休息



Vintage Cellars：全線休息



Dan Murphy's：全線休息





Westfield 購物商場：全線休息，西澳部份分店除外



Big W：全線休息



Kmart：全線休息



Bunnings Warehouse：全線休息



復活節前夕 (4 月 8 日星期六)

復活節前星期六 (Easter Saturday) 當天，並非全國性公眾假期。大部份零售店舖將按照慣常星期六的營業時間營業，即超級市場及酒精飲品店將幾乎照常營業。





Coles：全線營業，南澳部份分店除外



Woolworths：全線營業，新州、維州、昆州部份 Woolworths Metro 分店除外



Aldi：全線營業



IGA：全線營業





7-Eleven 便利店及油站：全線正常營業



McDonald's：全線正常營業



Domino's：全線正常營業





Liquorland：全線營業



BWS：全線營業



Vintage Cellars：全線營業



Dan Murphy's：全線營業





Westfield 購物商場：全線營業



Big W：全線營業



Kmart：全線營業



Bunnings Warehouse：全線營業



收聽節目 大小同樂的復活節美食 SBS Chinese 30/03/2023 29:59 Play

復活節 (4 月 9 日星期日)

復活節 (Easter Sunday) 為公眾假期，各州及領地有不同的商店營業時間規定。部份商店將照常營業，包括部份超級市場。





Coles：全線營業，包括南澳 Port Lincoln、Port Pirie、Port Augusta、Adelaide Rundle Place、Whyalla、Murray Bridge Green、Mount Gambier、Victor Harbor 及 Mount Barker 分店，其餘南澳分店休息



Woolworths：全線營業，新州部份分店、澳洲首都領地部份分店、維州 Moama 分店及西澳 Esperance 分店除外



Aldi：維州及西澳分店全線營業，新州、澳洲首都領地、昆州、南澳部份分店營業



IGA：部份分店營業





7-Eleven 便利店及油站：全線正常營業



McDonald's：全線正常營業



Domino's：全線正常營業





Liquorland：大部份分店營業



BWS：大部份分店營業



Vintage Cellars：大部份分店營業



Dan Murphy's：大部份分店營業





Westfield 購物商場：大部份商場營業，新州 (除 Tuggerah) 及南澳全線休息



Big W：大部份分店休息，偏遠地區部份分店營業



Kmart：新州及南澳大部份分店休息，其他州份大部份分店營業



Bunnings Warehouse：大部份分店營業，新州分店除外



復活節翌日 (4 月 10 日星期一)

復活節星期一 (Easter Monday) 當天，大部份商店將開門營業，但營業時間將可能有所縮短。





Coles：全線營業，包括南澳 Port Lincoln、Port Pirie、Port Augusta、Adelaide Rundle Place、Whyalla、Murray Bridge Green、Mount Gambier、Victor Harbor、Mount Barker 及 Berri 分店，其餘南澳分店休息



Woolworths：全線營業，新州、維州、昆州部份 Woolworths Metro 分店除外，阿德雷德大都會地區及 Millicent 分店休息



Aldi：維州及西澳分店全線營業，新州、澳洲首都領地、昆州、南澳部份分店營業



IGA：部份分店營業





7-Eleven 便利店及油站：全線正常營業



McDonald's：全線正常營業



Domino's：全線正常營業





Liquorland：大部份分店營業



BWS：大部份分店營業



Vintage Cellars：大部份分店營業



Dan Murphy's：大部份分店營業





Westfield 購物商場：大部份商場營業，南澳部份商場休息



Big W：大部份分店營業



Kmart：大部份分店營業



Bunnings Warehouse：大部份分店營業





本文僅供參考，所有零售店的營業時間及安排以相關店舖正式公佈為準。





