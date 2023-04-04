【全國天氣大不同】一文睇清各州復活節天氣

一道冷鋒將席捲全國，澳洲南部部份地區可能會在今年復活節經歷今年最冷的氣溫。





但在雪梨北部東海岸，長周末剛開始時，天氣將陽光晴朗而溫暖。



新州/首都領地

新州的東海岸在本周的開始經歷潮濕的天氣，但預計在此長周末放晴。





由於西風將溫暖的空氣從澳洲中部吹到全國，預計雪梨北部地區在周五和周六將天氣溫暖，並大部分時間晴朗，最高氣溫將達到20多度。





氣溫將從周日開始下降，在東北面可能會有幾場陣雨。





但在新州內陸和首都領地，復活節氣溫將會急跌，東南面氣溫比平均水平低10度。





預計周日在Orange最高氣溫僅 11度，而Goulburn最高氣溫為 13 度，坎培拉最高氣溫為14 度。





而今年第一個東海岸低壓系統 (ECL) ，可能正在新州附近形成，有可能給新州部分地區帶來超過100毫米的降雨。





最新預測此ECL可能會在距離新州海岸很近的地方橫過，預計明天和周三會有大雨，但不太可能帶來廣泛的惡劣天氣。



維州

氣象局表示，一系列冷鋒將在復活節抵達澳洲的東南部地區。





冷鋒將在周五、周六和周日給南澳、維州、塔州和新州南部帶來陣雨、強風和更冷的天氣。





降雨預報顯示，周末幾乎整個州都有陣雨。





在墨爾本，周五天氣溫暖但多雨，最高氣溫為24度。





但是從冷鋒來的冷空氣，將使周六的氣溫降至19 度，周日的氣溫降至15度。





維州其他地區的氣溫在周日預計在4度到8度之間。



昆州

在周末的前半段，整個昆州的天氣看來溫暖而充滿陽光。





布里斯本市中心、黃金海岸、陽光海岸和昆州中部海岸，在整個周末最高氣溫將徘徊在約30度。





至周日，東南沿海地區可能會有一兩場陣雨，中部和西北部地區可能會有小陣雨。





但整體而言，大部份地區在長周末都是乾燥。



南澳

南澳的天氣亦相當涼爽，特別是在周六和周日。





氣象局表示，南澳的南部地區可能會出現今年至今最冷的氣溫。





阿德萊德在周六的最高氣溫預計將達到 18 度，而週末將是陰天，南部沿海地區很可能出現陣雨。



西澳

周五預計西澳南半部特別涼爽，氣溫比4月份的平均氣溫低4至10 度。





周五也有陣雨，主要在珀斯以南。





隨著周末過去，清涼潮濕的天氣將逐漸好轉，只有南部海岸會有陣雨。





西澳北部在此長周末，幾乎沒有降雨或暴風雨，除了Kimberley東部。





但氣溫仍然甚高， Broome預計周六和周日的氣溫將達35度。



塔州

塔州在長周末預計陰天、多雨。周五將開始有陣雨，而在周末氣溫將急降，潮濕天氣持續。





荷伯特的夜間溫度在周日將降至個位數，最高氣溫僅15度。



北領地

預計達爾文會有陣雨和可能出現風暴，周六的降雨量可能在0到20毫米之間。





但其他地區看起來大多陽光明媚，整個周末的氣溫在20多度到30多度之間。





整個北領地周五平均略暖，但被周末晚些時候，將變為涼爽的天氣。





到周日，Daly地區以南，預計比正常溫度低2到4度。





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