復活蛋朱古力也買不起！網民：要花一天工資簡直搶錢

復活節假期來臨，社交平台Reddit的網民發現往年購買的的價格，也隨生活開支攀升。
有人發佈超市的貨架照片顯示，吉百利（Cadbury）的400克普通朱古力蛋，價格20元；瑞士蓮（Lindt）的1公斤金兔套裝，要價122元；而金莎朱古力（Ferrero Rocher）最大份的錐形套裝更高達200元。
一名網民寫道：「120元是很多人一天的工資，實在太瘋狂了。」另一人稱他看到價格時「幾乎要昏倒」。還有網民表示，記得10年前1公斤的朱古力蛋要25元，當時已覺得很貴。
七號台比較了去年和今年的部份朱古力價格，發現雖然多數產品不如網民所說誇張，但漲幅仍可觀：瑞士蓮的標準金兔朱古力，從7元漲至8元；吉百利250克朱古力從8元漲至10元；金莎24粒裝升2元至22元。
不過，兩大超市Coles和Woolworths都表示，隨著復活節臨近，部份朱古力蛋會進行減價促銷。
朱古力可以不吃，但很多生活必需品也在漲價。
超市有售的洗碗機洗潔精膠囊價格奇高。 Credit: TikTok
布里斯本居民Tanya Roberts早前在Woolworths購物時，發現洗碗機的洗潔精膠囊價格奇高，Fairy牌的45粒裝要72元，而Finish Powerball兩款52粒裝和65粒裝的產品分別要68元和64元。
她一邊對貨架，一邊高呼：「開玩笑，這價格太離譜，像在高速公路上搶錢。」
影片上載網絡後引發網民熱議，紛紛表示不會花這價錢買洗潔精膠囊。一名網民寫道：「（現在）住在澳洲就像住在（奢侈品百貨公司）哈洛德（Harrods）。」有人留言：「72元？那像是黃金的價格。」
有人建議去其他超市或雜貨鋪購買，價格較為便宜。更有網民打趣道：「Kmart一隻碟子只需1元，一直買新碟子更便宜。」
網上還有人發現家樂氏（Kelloggs）的650克朱古力格格脆從去年一盒7.5元升至9.5元，而超市特價是兩盒17.1元。留言網民紛紛表示「瘋狂」和「荒謬」。
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