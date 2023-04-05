復活蛋朱古力也買不起！網民：要花一天工資簡直搶錢

有人發佈超市的貨架照片顯示，吉百利（Cadbury）的400克普通朱古力蛋，價格20元；瑞士蓮（Lindt）的1公斤金兔套裝，要價122元；而金莎朱古力（Ferrero Rocher）最大份的錐形套裝更高達200元。





一名網民寫道：「120元是很多人一天的工資，實在太瘋狂了。」另一人稱他看到價格時「幾乎要昏倒」。還有網民表示，記得10年前1公斤的朱古力蛋要25元，當時已覺得很貴。





七號台比較了去年和今年的部份朱古力價格，發現雖然多數產品不如網民所說誇張，但漲幅仍可觀：瑞士蓮的標準金兔朱古力，從7元漲至8元；吉百利250克朱古力從8元漲至10元；金莎24粒裝升2元至22元。





不過，兩大超市Coles和Woolworths都表示，隨著復活節臨近，部份朱古力蛋會進行減價促銷。



超市有售的洗碗機洗潔精膠囊價格奇高。 Credit: TikTok 朱古力可以不吃，但很多生活必需品也在漲價。





布里斯本居民Tanya Roberts早前在Woolworths購物時，發現洗碗機的洗潔精膠囊價格奇高，Fairy牌的45粒裝要72元，而Finish Powerball兩款52粒裝和65粒裝的產品分別要68元和64元。





她一邊對貨架 拍下影片 ，一邊高呼：「開玩笑，這價格太離譜，像在高速公路上搶錢。」





影片上載網絡後引發網民熱議，紛紛表示不會花這價錢買洗潔精膠囊。一名網民寫道：「（現在）住在澳洲就像住在（奢侈品百貨公司）哈洛德（Harrods）。」有人留言：「72元？那像是黃金的價格。」





有人建議去其他超市或雜貨鋪購買，價格較為便宜。更有網民打趣道：「Kmart一隻碟子只需1元，一直買新碟子更便宜。」



