雪梨男子被控捕捉「垃圾桶雞」 網民稱物價飆升導致

事發於上星期二（3月28日）於雪梨西北區Eastwood，有目擊者表示，見到一名男子試圖用繩，綁住一隻白鷺的頸及腳，並試圖放入一個有輪的購物袋內。





新州警方證實，就Eastwood涉嫌虐待動物事件調查，一名60歲男子被控。





警方說，於上星期二，Ryde警區的警員接到電話，指一名男子據報捕獲一隻白鷺。





警方獲悉，這名男子據稱試圖用繩綁住這隻鳥的腳和頸，並試圖將這隻鳥放入一個有輪子的紅色購物袋。





警方的新聞稿指出，現場有公眾干預，並成功從這名男子手中奪走了這隻鳥，這名男子在警察到達之前離開了該地區。





網上也見到有錄影片段，顯示有幾個人在Eastwood火車站外面的巴士站附近，與一名男子談話，並見到該名男子似乎抱著一隻白色雀鳥。



新州警方回應SBS中文查詢時表示，被捕男子為Tom Quach。





警方經過進一步調查，上星期五晚於東區Maroubra一處住宅，拘捕被告，控告他傷害或企圖傷害受保護動物，以及虐待動物。於上星期六過堂。





至於被捕的白鷺，據目擊者說，嘴部受傷，在警方及拯救動物組織WIRES人員到場前，已經飛走。





澳洲的白鷺，有時被稱為垃圾桶雞（bin chicken），根據1974年新州國家公園及野生動物條例（NSW National Parks and Wildlife Act），屬於受保護物種，如果傷害或干擾澳洲白鷺，屬於違法。





相信是由於澳洲白鷺經常被見到在垃圾桶找食物，所以也被稱為「垃圾桶雞」。





這種澳洲本土鳥類，被建議作為2032年布里斯本奧運吉祥物之一，昆州體育廳長Stirling Hinchliffe 在 2022 年初表示支持這一想法。





對於今次有人試圖捕捉澳洲白鷺，有網民就指出屬於違法，但也有網民帖文是，雖然這「垃圾桶雞」是令人討厭之物，也不值得死於痛楚，不過如果自己或寵物貓曾經被這種雀鳥的糞便擊中過，就不會感到難過。





有網民就認為，是政府令人要將這雀鳥帶回家吃，在目前物價飆升的情況下，大家只能夠用原始方法生存。









