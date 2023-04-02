到訪中國「非常成功」 安德魯斯：不帶記者決定正確

Key Points 安德魯斯訪問中國4日，昨日星期六早上返抵澳洲。

他今次到訪中國未有安排澳洲本地傳媒隨行，受到批評。

安德魯斯今日向記者表示，記者即使隨行，也沒有機會與中官員會面。

維州州長安德魯斯今早向記者表示，到中國的訪問「非常成功」，並與中國高層官員會面。





安德魯斯上星期一晚啟程，飛往中國訪問4日，期間到北京、江蘇省和四川省，與當地高層政府官員會面，到昨日星期六早上返抵維州。





他出發前表示，訪問是吸引更多中國學生到維州進修，以及加強維州與中國的貿易關係。





安德魯斯在今次訪問中國，沒有安排澳洲本地傳媒代表隨行，受到批評，被認為在透明度和新聞自由方面，引起擔憂。



不過安德魯斯今早見記者就護航說，他不安排記者隨行的決定恰當，並指出記者無法採訪他會見的任何官員。





他對記者說：「讓我們非常清楚的一點，這次旅行不是關於我的，並懷著最大的敬意說，也不是關於你的。」





「這是關於維州的成功，我們支持一個完整的計劃和重要的計劃，我們得到了非常熱烈的歡迎。」





安德魯斯說，他與維州和中國教育部之間成立了一個工作組，就貿易和國際學生進行了富有成果的討論。





小組將致力於吸引更多中國學生到墨爾本，重點是增加學生交流。 還與四川地區建立一個常設工作組，以加強現有的貿易關係，同時與江蘇省建立了一個工作組。





安德魯斯說： 「我們的關係一直很牢固，因為雙方都在努力實現這一目標，」





「但經過三年半（疫情）後，重要的是到（中國）那裡說，『我們是開放的，我們重視你的學生，我們重視你與我們的合作夥伴關係』。」





安德魯斯說他沒有討論，維州的基礎設施項目或外交國防安全政策問題，也沒有提及從墨爾本到中國被拘留的華裔主播成蕾的問題。





維州在野兩黨聯盟領袖佩蘇托（John Pesutto）批評安德魯斯的訪問，有很多方面都不為人知，表示兩黨聯盟將推動，對這次訪問進行調查。





佩蘇托今日對記者說：「如果州長沒有說出全部真相，那麼我們就不知道這次旅行會給維州人帶來什麼好處。」





今日，西澳州長麥高文 (Mark McGowan) 宣布他的中國之行，並確認他將安排媒體隨行採訪。





麥高文將於4月17日啟程到中國，展開為期五天的訪問，屆時將舉行高級別貿易會議。







