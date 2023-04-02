Aston 聯邦議席補選 工黨攻陷自由黨鐵票倉創造歷史

素來是自由黨鐵票倉的墨爾本外東區 Aston (阿斯頓) 聯邦議席昨日舉行補選，結果工黨候選人Mary Doyle 創造出歷史，她擊敗了自由黨對手 Roshena Campbell 取得勝利。

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候任聯邦議員 Mary Doyle 獲勝後翌日 (即 4 月 2 日星期日）與總理艾巴尼斯在 Bayswater 喝咖啡。 Source: AAP / JULIAN SMITH

這次是近 103 年以來，首次有執政黨在補選中，從反對黨手中奪得議席。工黨今次補選取勝，讓他們在眾議院議席的數目，增至 78 個。

自由黨在墨爾本市區僅剩下 3 個聯邦議席，工黨則擁有19個。
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Mary Doyle 於補選當天早上在墨爾本出席 Boronia Bowls Club 一個競選活動時攝。 Source: AAP / JULIAN SMITH
Doyle 昨晚在工黨總部感謝她的義工和阿斯頓選民的支持。

她表示，這次投票結果，反映出選民對艾巴尼斯政府所推出的積極計畫，也對大家辛勤工作，非常肯定。Doyle 說，他們在這個議席一直不被看好，但事實證明他們有很強的戰鬥力。
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曾任職兩黨聯盟政府多個部長職位的圖治，最終因醜聞壓力而辭去聯邦議員的職位。 Source: AAP / MICK TSIKAS
今次之所以要舉行補選，是因為曾任職多個聯邦部長，包括教育部長、民政部長、公民及多元文化事務部長等職位的圖治 (Alan Tudge)，因之前爆出與女下屬米勒發生婚外情、涉及Robodebt 自動追數系統等個人及政治事件，於今年 2 月宣佈辭職。

昨日的補選被視為對聯邦反對黨領袖達頓領導能力的一個重要考驗。
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聯邦反對黨領袖達頓 (右) 和 Aston 議區參選人 Roshena Campbell 齊齊出席位於 Knox Italian Community Club 的競選活動。 Source: AAP / JULIAN SMITH
然而達頓未有對今次敗選承認責任，反稱對自由黨來說，維州是「一個非常艱難的市場」。

達頓表示，儘管圖治出現咗問題，可是他是一位廣受該選民歡迎的議員。他認為他們流失了不少因圖治個人魅力而獲得的選票；而另一方面，他說維州對自由黨來說，是一個很艱難的市場，這點毫無疑問。他認為自由黨需要進行大量重新塑造的工作。。

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Published 2 April 2023 12:52pm
By Aaron Wan
Source: SBS