11 歲才識講「Hello」：劍橋史上最年輕非裔教授的勵志故事

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積遜.雅達 (Jason Arday)。 Source: Supplied / Future Publishing/Future Publishing via Getty Image

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你可有想過一位在 11 歲才懂說話，18 歲才識字，但在親友和老師的鼓勵支持下，一步一步完成自己的夢想，40 歲前更成為英國著名大學最年輕的教授呢？今日鐳射全方位張艾利和大家分享這位年輕教授的勵志故事。

經常聽到有人擔心孩子會輸在起跑線！所以，家長為子女設計周詳的人生規劃，並非甚麼大新聞；有聽過一些家長在寶寶出世前，已經填妥心儀幼稚園的表格，實行「快人一步，理想達到」！父母為子女選校、由幼稚園起準備面試、安排補習及各式體藝課外活動，甚至大學選科及至人生規劃等等，已經並非獨有文化專利。其實，孩子想要甚麼？又需要甚麼呢？

今年 37 歲的英國社會學家積遜.雅達 (Jason Arday) ，很難想像他小時候學習對他來說有多麼大的困難。在 3 歲時被教育心理學家診斷出自閉症 (ASD) 和發展遲緩；直到 11 歲才會說了第一個字「Hello」；18 歲才識字，他甚至一度被認為可能終生都需在輔助照顧機構中渡過。
今天的積遜，成為英國劍橋大學校史上「最年輕非裔教授」，他在親友和老師的鼓勵下，完成自己的學術夢想，35 歲時成為英國當時最年輕的教授之一，如今再創紀錄成為英國劍橋大學最年輕的教授。他希望透過自身的經驗，激勵跟他一樣的人，不要輕言放棄生命中擁有的一切。

常存感恩的人是有福的。積遜表示，除了母親在成長歷程中時常鼓勵他，幫助他建立自信，培養日常技能和興趣，讓他對世界保持熱情與好奇；他還得感謝一位貴人，那就是他的摯友跟大學導師辛祖.桑德里 (Sandro Sandri)。在他的支持之下，積遜開始學習閱讀及書寫，18 歲那年他通過自學考取了體育、紡織中等教育普通證書及 BTEC 高等文憑，隨後進入倫敦薩里大學 (University of Surrey) 修讀體育教育和教育研究，成為一位體育老師。
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積遜.雅達 (Jason Arday)。 Source: Supplied / University of Cambridge
但積遜並沒有因這樣就滿足或戴上「老師的光環」而忘記初衷。他後來經歷了幾年的半工讀生涯，最終順利得到利物浦約翰摩爾斯大學 (Liverpool John Moores University) 和布魯內爾大學 (Brunel University London) 的兩個碩士學位及一個教育學博士學位。35 歲時，積遜成為蘇格蘭格拉斯哥大學教育社會學教授，是英國當時最年輕的教授之一。37 歲的那一年他受聘進入劍橋大學，成為該校最年輕的非裔教授。他表示想透過自身的經驗去幫助更多不同背景的人，開啟他們學習的大門，並希望自己的故事能夠激勵弱勢族群。

積遜表示即使他沒有天賦，甚至他的起步遲緩，但當他意識到想要完成某件事，就必須加倍努力。他的勵志故事十分有啟發性。成功的方程式可能因人而異，但正確的心態可以轉化為動力和毅力，再配合天使 (恩人) ，將會成就無限的可能！
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