今日大事(3月29日)

參議院通過 150 億製造業撥款 將用在投資關鍵行業





參議院通過 150 億元的製造業撥款，為聯邦政府支持工業的投資計劃掃除障礙。





工黨經過長期談判後，獲得中立議員支持，令該計劃得以在昨日通過。計劃旨在為澳洲經濟的一些關鍵行業創造投資，包括低碳技術、醫藥科學，以及增加工作環境安全等。





貿易部長費雷爾表示，該計劃將會在確保澳洲製造業獨立性方面發揮重要作用。





費雷爾表示，這筆全國性的重建資金其中一個最重要的成果，將會是在關鍵行業創造安全、優厚的工作條件，從而建立國家實力。他又指，資金將振興和加強本地供應鏈，保障本地工業和製造業能力。



參議院通過 150 億元的製造業撥款，計劃旨在為澳洲經濟的一些關鍵行業創造投資，包括低碳技術、醫藥科學，以及增加工作環境安全等。 Source: AAP 維州州長安德魯斯抵達中國 展開 4 日訪華行程





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）昨日（3月28日）已抵達中國，開展為期4日的訪華行程。





他在北京期間將會見中國教育部部長懷進鵬和北京市長殷勇。他還會前往前往江蘇和四川，洽談貿易、留學和文化事務。





中方表示，已準備好「重啟」和澳洲的對話。





中國外交部發言人毛寧說，改善、維護、發展好中澳關係，符合雙方共同利益，希望澳方同中方相向而行，本著相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，妥善處理分歧，拓展合作，推動雙邊關係健康穩定發展。





酒店及房地產巨頭 Meriton 遭到黑客入侵數據洩漏





酒店及房地產巨頭 Meriton 成為過去 12 個月國內一連串黑客事件後，最新遭到黑客入侵而洩漏數據的公司。





Meriton對澳洲廣播公司表示，事件發生在今年初 1 月 14 日，相信被盜的數據是包括銀行帳戶、出生證明等個人資料及員工的資料。





Meriton 說，公司已採取“適當”措施，通知資料被竊的多達 1900 名客人和員工。





該公司亦已與澳洲網絡安全中心和澳洲資訊專員公署聯繫。



墨西哥移民收容中心大火 造成至少 39人死





墨西哥北部邊境城鎮華雷斯城的一個移民收容中心發生大火，造成至少有 39 名移民死亡 。根據危地馬拉移民研究所的數據，有至少 28 名受害者為危地馬拉人。





墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）表示，當局懷疑，有移民在發現自己將會被驅逐出境後，放火焚燒床墊以示抗議，因此而引發今次火災。





印度反對黨前領袖被奪議席 當地抗議持續





印度反對黨前領袖「甘地」被褫奪議席後，當地繼續爆發抗議活動。





「印度國民大會黨」的青年派分支「德里邦青年大會」、在首都新德里的「簡塔天文台」組織大型抗議活動，有人手持呼籲要拯救民主的橫額。





52 歲的甘地，因為於2019年競選期間發表誹謗言論，上星期四（3 月 23 日）被西部古吉拉特邦的一家法院定罪並判處他兩年監禁後，翌日他亦被褫奪國會議席。甘地已獲保釋，預計他的律師今個星期亦會就高等法院對的判決提出上訊。





德里邦青年大會副主席「夏爾馬」向 SBS表示，舉行示威是為了保護印度的民主。





夏爾馬表示，到場的示威者是為了保護印度民主，現在的所有青年國會工作者亦希望保護印度憲法不會受到莫迪政府的影響。他又表示，組織示威期間有不少工人被警察拘捕。





【法國示威】政府不考慮介入調解員 馬克龍樂意直接與工會對話





法國政府的一名發言人維蘭表示，政府並無打算參考法國最大工會的領袖提議，即讓調解員介入調停目前因養老金改革而引起的僵局，發言人反而強調總統馬克龍樂意直接與工會對話。





維蘭亦補充說，只要法國憲法委員會，落實養老金改革草案的正式文件後，任何可能的對話都會進行。





目前當地民眾進行第十輪全國抗議示威，反對政府有意將領取養老金年齡、從 62 歲提高到 64 歲的改革。



希臘總理宣佈聯邦大選日為 5 月 21 日





希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣布，聯邦大選的日期定於 5 月 21 日。米佐塔基斯於內閣會議上發表講話，並經由電視轉播向民眾強調，大選將維持透明度。





他表示，國家及公民正需要一個透明的政治環境，雖然之前有關於選舉的失實傳聞，但正如他從一開始的承諾一樣，全國大選將在他們執政四年任期結束時舉行，亦已定 在5 月 21 日星期日為大選日。





希臘北部最近發生的火車嚴重的意外事故，導致 57 人死亡85 人受傷，今次慘劇引發連串罷工及示威，亦令希臘執政政府於民調中無法維持優勢。





墨爾本 Aston 聯邦選區於 4月 1號舉行補選 選委會提醒選民投票





墨爾本的Aston聯邦選區將於4月1號本周末舉行補選，選舉委員會擔心投票率不足。





今次補選的提前投票經已在上星期一開始，但投票人數比2022年聯邦大選時少兩成。





選委會官員Nye Coffey表示，幾乎每次選舉，提前投票的比例都在增長，而今次是相反，可能意味著最終投票率不高。





他提醒，補選同樣適用於選民的投票義務。





新上任新州州長柯民思今日前往 Menindee 了解死魚事件





新上任的新州州長柯民思，今日將會前往西北部 Menindee 了解大量死魚事件的影響。





當地的 Darling-Baaka 河流早前發現數百萬條死魚，引發居民對水質的擔憂。





截至昨晚的州議會選舉點票結果，工黨仍需2席才能獲得過半數議席，但在餘下5個邊緣選區只有1個處於領先。





中國外長秦剛與馬來西亞外長於北京舉行會談





中國外長秦剛與到訪北京的馬來西亞外長贊比里舉行會談。秦剛會談中亦提及，馬來西亞總理安華即將訪華，而他相信兩國領導人將籌劃新時期的中馬關係發展。





他又表示，中馬都是亞洲發展中國家當中的重要新興經濟體、認為雙方要進一步深化互利合作、團結應對風險挑戰。





贊比里表示，馬來西亞願同中方進一步加強高層交往和人文交流，構建更加緊密的中國東盟命運共同體。





與此同時，中央外辦主任王毅亦在北京會見東盟秘書長高金洪。王毅亦提及於新形勢下，中國將繼續堅定支持東盟一體化及建設共同體，並支持東盟戰略自主和團結自強，及會支持維護以東盟為中心的區域合作架構。



新上任的新州州長柯民思，今日將會前往西北部Menindee了解大量死魚事件的影響。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 聯邦政府向國會提交《家庭法》改革法案





聯邦政府計劃在今日向國會提交《家庭法》的改革法案。





律政部長載夫斯表示，兒童的利益將會是改革的中心，而改革旨在更快速和更低成本地解決家庭事務，避免影響當事人。





新法例將會引入獨立兒童律師，直接和兒童會面並評估父母失職的後果，亦會要求法庭裁決時充份考慮兒童利益。對於原住民兒童，還要考慮其與社區、文化的聯繫。





社區團體呼籲政府加強住房未來基金 解決住房危機





社區團體呼籲聯邦政府加強澳洲住房未來基金，以解決住房危機。





工黨已承諾在住房政策上撥款100億元，包括每年50萬元支持該基金。不過綠黨指這個撥款比例並不穩定，要求每年撥款達到50億元。





住房倡議團體「全民之家」（Everybody's Home）的發言人麥阿茲表示，重要的是相關撥款可以在國會通過。





麥阿茲表示，有退休長者要競爭分租房屋，這個是非常可怕的情況，還有家庭要睡帳篷，有人要長期睡沙發，因為他們找不到可以住的地方。





國家科研組織：再生能源儲存量必須有顯著增長才能滿足需求







國家科研組織 CSIRO 公布的一份最新報告指出，再生能源儲存量必須在未來幾十年有顯著增長，才能滿足上升的電力需求。









據這份再生能源儲存路線圖報告估計，在 2025 年至 2050 年間，全國電力市場的電力儲存量可能需要增加 10 至 14 倍。









報告還發現，雖然傳統儲能技術將繼續發揮關鍵作用，但就必須考慮各種形式的儲能方法，以滿足包括建築和運輸業在內的多個行業不斷增長的需求。









科學及工業部長胡錫克（ Ed Husic ）表示，該路線圖顯示有需要對儲存技術進行重大投資，以滿足對更廉價的再生能源不斷上升的需求。







墨爾本前校長涉嫌性侵兒童案 陪審團獲更多時間考慮裁決





墨爾本前校長涉嫌性侵兒童一案，陪審團獲更多時間考慮裁決。





墨爾本東南區的 Adass 以色列學校的 56歲前女校長萊費爾，涉嫌在 2003至 2007年任職期間，性侵三名女童。





她在 2021年從以色列引渡回澳，被控 27 項性侵兒童罪名，但她否認控罪。





陪審團只在部份罪名的裁決上達成共識，因而尋求法官指引。法官表示，過往經驗顯示只要獲得更多時間去冷靜和理性地檢驗證據，陪審團可以達成一致。





已退役特種空勤士兵涉戰爭罪被控獲准保釋





一名已退役的特種空勤士兵涉嫌戰爭罪被控，獲准保釋。





41歲的退伍軍人舒爾茨（Oliver Jordan Schulz）上星期在新州被捕，被起訴於2012年在阿富汗服役期間，非法殺害一名平民。





律師表示，舒爾茨繼續還柙會面臨危險。他之後獲准保釋。



體育消息





國際奧委會就俄羅斯及白俄羅斯運動員重返國際賽提出建議





國際奧委會已就俄羅斯及白俄羅斯運動員，逐步重返國際比賽提出建議，希望最終允許與軍隊無明確聯繫的兩俄運動員，在國際比賽中能以中立旗幟參賽。





建議引發部份國家強烈不滿，俄羅斯奧委會主席波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）強調，他們絕對不能接受有關建議。





但國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）強調，如果由政府接手決定哪些運動員可以參加什麼比賽，目前世界體育運動的安排將會崩潰。但他表示，國際奧委會將密切關注其建議的實施情況，以決定最終該項安排會否於 2024 年巴黎奧運會之前實施。





澳洲國家足球隊 Socceroos 不敵厄瓜多爾國家隊





澳洲國家足球隊 Socceroos 昨日（星期二）在墨爾本的漫威體育場以不敵厄瓜多爾，未能於第二場友誼賽再創佳續。



