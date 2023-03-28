工黨和綠黨達成氣候協議 澳洲企業會否陷入困境？

要點： 綠黨已確認他們將支持工黨的減排保障機制（safeguard mechanism）改革；

綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，反對新的煤炭和天然氣項目的鬥爭仍在繼續；

工黨的一項有關立法很可能於本周獲得通過。

在工黨與綠黨就新的煤炭和天然氣問題達成協議後，工黨的一項氣候立法可能將在議會獲得通過。





本周一（3月27日），綠黨領袖班特證實，儘管政府排除了禁止新煤炭和天然氣項目的可能性，但他將支持政府在加強減排保障機制方面作出的努力。





工黨目前正全面修訂保障機制，並希望於本周在議會獲得通過，以確保在今年 7月之前能實施。然而，這機制並不是甚麼新方案，早在前兩黨聯盟政府時已首次實施。



總理艾巴尼斯表示是次是環保與經濟雙贏。 Source: AAP / Mick Tsikas 雖然有關議案目前已得到綠黨支持，但若要有關議案通過，工黨仍然需要取得兩名中立議員支持。工黨目前仍與獨立參議員波科克（David Pocock）談判，波科克對公司使用有爭議的碳抵消這一方案表示關切。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在周一宣佈，「對我們的環境而言，這是一個大日子」，而綠黨則表示達成的協議對澳洲的煤炭和天然氣行業是一個「重擊」。





而對於有關協議，我們又了解多少？



工黨與綠黨的氣候協議有哪些內容？

溫室氣體總排放量將設一個上限，不能超過目前每年 1.4 億噸的污染水平。隨著時間的推移，這個「硬上限」將會減少。





該法案將包括「污染觸發因素」，這將迫使氣候變化部長測試一個項目對「溫室氣體排放上限」和淨碳預算的影響。如果預測該項目會超出限制，他們將必須諮詢並重新調整規則，或對新進入項目施加條件。





這將適用於全國溫室氣體排放量排前的 215 間企業，並迫使他們每年減少 4.9% 的排放量。





任何希望將碳抵消額用於其基準線 30% 以上的公司，都需要證明其合理性。對這一備受爭議的抵消計劃的審查將在 2026-27 年展開。





所有用於出口的新氣田需從一開始就實現碳中和，但該協議不包括綠黨正在推動全面禁止對煤炭和天然氣項目。



對氣候協議的評論

艾巴尼斯指「周一的進展是經濟和環境的勝利」，並稱該機制是實現中期減排目標的「工具」。





他說：「事實是，我們在澳洲已看到氣候變化的破壞性影響......在我擔任總理這段時間裡，我們處理過叢林大火，我們處理過洪水，我們正在處理氣候變化帶來的持續影響。這就是為什麼我們加入全球行動。」





氣候和能源部長鮑文（Chris Bowen）表示：「（這些變化）做兩件事：加強該計劃的問責制、透明度和完整性。其次，（它們）為那些對我們的經濟和轉型非常重要的戰略性製造業提供額外支持。」



班特指對抗天然氣與煤炭的戰爭仍然繼續。 Source: AAP 班特表示，綠黨阻止了工黨將煤炭和天然氣項目的排放量擴大到 1.55 億至 1.84 億噸，新協議將其限制在 1.4 億噸。





但他緊稱綠黨反對所有新煤和天然氣項目的鬥爭仍在繼續。





他指「按照保障機制的最初設計，煤炭和天然氣的污染會上升...... 但這個上限將是對實際排放量的硬性規定，煤炭和天然氣公司將無法超越這上限，無論他們購買了多少煤炭抵消額度。」





聯盟黨氣候和能源事務發言人奧布賴恩（Ted O’Brien）稱，該協議相當於「對繁榮徵收碳稅」和「對澳洲經濟增長設置硬上限」。





奧布賴恩指，受生活成本壓力影響的澳洲人將不得不支付更多的費用。





他指「這將危及澳洲經濟的未來。 這將使澳洲經濟更加疲軟，澳洲民眾更加貧窮。」



「最終，澳洲民眾將不得不為工黨在今天與綠黨達成的協議中所引入的碳稅付上代價。」





氣候委員會（Climate Council）主席麥肯齊（Amanda McKenzie）將這一項改革描述為「聯邦議會十年來首次真正減少污染的改革」。





「對那些認為可繼續拖延真正氣候行動的董事會或企業高管來說，今天的協議敲響了警鐘。澳洲的氣候僵局已經結束。在這十年，任何企業唯一可行途徑就是真正、大幅地減少碳排放。」





綠色和平（Greenpeace）澳洲太平洋分部宣傳負責人沃克（Glenn Walker）表示，儘管這些改革受到歡迎，但還不足以應對嚴重的氣候變化問題。





他指：「我們仍然擔心煤炭和天然氣公司只是購買碳抵消而不是減少碳排放。」





「世界領先的科學家都非常清楚， 如果我們想要有一個更安全的未來，就不能再繼續開設新的煤礦、石油和天然氣礦。 煤炭、石油和天然氣的開采和燃燒是導致氣候變化的頭號因素。 不能再這樣下去了。」



