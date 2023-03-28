新調查：四成澳洲人每周賭博 中立議員籲速改革

要點： 最新一項調查發現，五分之二澳洲成年人每周都會賭博。

據估計，澳洲人每年因合法賭博損失 250 億元。

有中立議員要求政府採取行動。

有中立議員要求打擊博彩業，參議員蘭比 (Jacqui Lambie) 指責政客因博彩業為競選活動提供資金而對其造成的社會影響「視若無睹」。





據估計，澳洲人每年因合法賭博損失 250 億元，是全球人均損失最高的國家，當中又以網上賭博的增長最快。





澳洲家庭研究所 (Australian Institute of Family Studies) 進行的一項研究顯示，近五分之二受訪澳洲人表示每周都會賭博。近一半 (46%) 的賭徒被認為有陷入惡性賭博的風險。





研究結果在本周一（3月27日）公佈，發現大多數受訪的澳洲人支持加強限制博彩廣告，而超過四分之三的人認為現時有太多賭博的機會。





賭博廣告和惡性賭博息息相關，若要就此作出限制，必須要爭取綠黨及兩名獨立議員的支持才能在參議院通過立法。



參議員蘭比指賭博在她所在社區的影響「絕對令人心碎」，要求聯邦及州的工黨政府「做點實事，不要再顧慮你的金主」。







她對 SBS 新聞表示，是時候禁止「任何形式」的博彩廣告。









她問道：「你不是已經從受苦的社會大眾中賺夠了該死的錢嗎？」





應否允許博彩公司作出政治捐獻？

政府已啟動國會調查賭博的影響，通訊部長羅蘭 (Michelle Rowland) 堅稱工黨的重點是確保弱勢的澳洲人「保持安全」。





工黨亦在推動一項名為 BetStop 的全國自我剔除登記冊，據稱這一個登記冊將有助問題賭徒能夠自我預防參與網上賭博。





羅蘭將這項調查形容為近十年來同類調查中「最嚴格的調查」，並會「傳達政府的想法 。





她說：「我們非常堅定要將傷害減至最少，我們正在做的事情……證明我們認真致力對有關領域作出改革，為了消費者的利益，為了澳洲人的利益，特別為了幫助弱勢的澳洲人。」





不過，獨立參議員波哥克 (David Pocock) 對 SBS 新聞表示，很明顯需要「不僅僅是廣告結尾加些簡單的口號」。



社區態度 波哥克說，18 歲以下的人根本不應該看到博彩廣告，並將許多年輕人都接觸到的社交媒體的監管形容為「缺失的一環」。





他說：「賭博正常化到年輕人認為：很正常，這就是成年人所做的；這對任何人都無好處，除了博彩公司。」





「做得不夠好，我們可以改變。」



那一個群組的澳洲人最受賭博影響。 在去年 5 月的聯邦大選之前，主要政黨從酒業和博彩業獲得了超過 200 萬元的捐獻，工黨和兩黨聯盟大致各佔一半。





今年2 月，羅蘭因為無披露接受了屬於她監管的 SportsBet 兩筆價值近 20,000 元的捐款而被要求辭職，但她拒絕。





她堅稱自己沒有違反部長守則，因為兩筆捐款都未達到強制披露的門檻，但她後來接受公眾對她「有更高期望」一說，並承諾不會再接受該公司的捐獻。



羅蘭 (Michelle Rowland) 堅稱工黨的重中之重是將危害減至最少。 Source: AAP / Mick Tsikas 參議員蘭比說，這場爭議表明政客「不在乎」賭博的影響，只要他們「有錢落袋」。





她說：「裝備好你自己去爭取一席位，而不是透過令社會大眾受苦去收買一個席位。」





波哥克參議員表示，博彩公司不應該作政治捐獻得到「強而有力的論據」支持，並將賭博造成的危害形容為對得益的政客來說是個「不敢面對的事實」。



賭博對男性的影響。 他說：「很明顯，他們這樣做並非因為鍾情於那個政黨，而是有附帶條件的，他們要有利的政策出台。」





「我本人和許多其他中立議員將繼續推動政府解決這個問題，直至爭取到能保護年輕人的改革。」





「當有人說日子很難捱的時候，我們知道這對一些無法承受此類損失的人的影響尤其嚴重。」



關乎「道德問題」

綠黨參議員漢森楊格 (Sarah Hanson-Young) 本周一指打擊賭癮關乎「道德問題」。





她說：「博彩公司能通過網上廣告和在體育賽事投放博彩廣告來瞄準澳洲兒童，這絕對是錯的，在道德上是不對的。」





「我不在乎部長接受了多少頓晚餐，又或者收受了多少捐獻。她必須接受她現在的工作就是要清理這一切。」



新州候任州長柯民思 (Chris Minns) 將試推行無現金老虎機，而非推行其前任佩洛德 (Dominic Perrottet) 承諾的全面改革。 Source: AAP / Dean Lewins/James Gourley 新州前州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 曾承諾，假如他在上周六的州政府選舉勝出，將對博彩業進行全面改革，包括到 2028 年使該州的所有老虎機實現無現金化。





然而，工黨勝出表示將對無現金老虎機推行小規模試驗，以期日後再進行改革。





蘭比參議員謂：「新州長柯民思，面對博彩業給你的新州人民帶來的傷害，你做了甚麼？你有沒有腰骨？」



