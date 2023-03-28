【影響新聞自由？】安德魯斯訪華 被批未安排澳洲記者隨行

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在中國展開為期4日的官式訪問，今次未有安排澳洲本地傳媒代表隨行，受到新聞工作者組織批評，認為影響新聞自由。

Daniel Andrews with a serious facial expression

Victorian Premier Daniel Andrews is set to travel on his seventh trip to China on Monday night. Source: AAP / Joel Carrett

要點
  • 維州州長安德魯斯訪問中國4日，表示討論貿易及吸引留學生到維州。
  • 今次訪華未安排記者隨行，安德魯斯受到批評。
  • 新聞工作者組織表示，記者隨行報道，是符合公眾利益。
記者自由聯盟（Alliance for Journalists' Freedom）主席兼發言人格雷斯特（Peter Greste）譴責維州州長安德魯斯，將媒體排除在外的決定，稱這「在民主國家中幾乎不合適」。

安德魯斯昨晚星期一（3月27日）晚上啟程到中國，展開他出任州長以來第7次訪華，訪問為期四天，他會到北京、江蘇和四川省，以吸引中國留學生到維州留學。

今次是澳英美安全聯盟核動力潛艇協議簽訂後，第一位澳洲的領導人訪問中國。

北京批評核動力潛艇協議是「錯誤道路」，並威脅地區穩定。

格雷斯特指出，目前澳中關係處於關鍵及多變時刻，澳洲的州長的訪問，是非常重要。
Daniel Andrews answers the phone in front of Tiananmen Square.
Victorian Premier Daniel Andrews visited Beijing in 2015. Source: Twitter / Daniel Andrews
他說：「很多事情都可能發生，這次特別的行程可能會帶來很多事情。」

格雷斯特教授2013年在埃及被監禁 13 個月，當時他在半島電視台擔任記者，之後被判散佈虛假消息和協助穆斯林兄弟會組織（Muslim Brotherhood group），被判入獄7年監禁，但後來於 2016 年 2 月被驅逐回澳洲。

他說，安德魯斯在沒有獨立媒體的情況下展開中國的訪問，這「看起來不太好看」。

前日星期日，傳媒報道安德魯斯將前往中國，他回應說今次行程「不太適合拍照」。

安德魯斯對記者表示：「沒有什麼大事。我們不去遊覽。是一個接一個的會議。這就是為什麼我們不會帶媒體同行。」
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根據無國界記者組織 2022 年的一份報告，中國目前是世界上關押記者人數最多的國家，目前有 110 人被關押。

格雷斯特教授說，他希望被關押在中國的華裔澳籍主播成蕾和作家楊恆均，被列為「州長的首要議程」。

他說，「希望他們能指出新聞自由是開展業務的重要組成部分。 現在，如果沒有任何記者同行，就很難說明這一點。」

雖然沒有點名成蕾和楊恆均，但安德魯斯表示，不會向中國政府提出「高度敏感問題」。
A female TV anchor
China-born Australian citizen Cheng Lei has been detained in China since August 2020. Credit: Vaughn Ridley/Sportsfile for Web Summit via Ge
安德魯斯說：「只想說得很清楚，我不會提出這個問題，因為它們是非常敏感的問題。」

安德魯斯指出：「有些事情是絕對適合提出來的。對於其他事情，作為（州長）國家第二級的領導人時，需要非常小心。」

澳洲傳媒工會，媒體、娛樂和藝術聯盟（Media, Entertainment & Arts Alliance）表示，安德魯斯決定「不邀請媒體陪同訪問中國」，這讓他們感到「不安」。

聯盟主席帕西（Karen Percy）指出，今次到中國的官式訪問由納稅人支付，記者是基於公眾利益去報道。

她說： 「記者的存在，是確保透明度和問責制，而報道指，安德魯斯回應時，提出不邀請媒體訪問的原因，是缺乏依據。 」

帕西認為安德魯斯應該重新檢討這一決定，以證明他的政府不懼怕新聞審查，並且支持新聞自由。
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此行是在前莫理遜（Scott Morrison）政府撕毀維州與北京的協議兩年後進行的，該協議被列為中國全球「一帶一路」基礎設施戰略的一部分。

該協議於2019年達成，旨在增加中國企業對維州基礎設施項目的參與，促進維州企業在中國的合作。

聯邦助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）也計劃於今個星期前往中國，在博鰲亞洲論壇對話，討論能源和貿易問題。

SBS 新聞獲悉，由於資源問題，艾爾斯到中國的行程，可能沒有澳洲本地記者隨行。
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Published 28 March 2023 1:18pm
By Rayane Tamer
Presented by Wyee Yeung
Source: SBS
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