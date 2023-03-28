【違反食品安全餐廳名單】邊間中餐館收最多罰單？

位於Campsie的Golden Territory Seafood 於 1 月 31 日因未能在儲存過程中保護食品免受污染、未能進行必要的維修、未能維護方便使用的洗手設施、以及未有在洗手間或附近提供即棄抺手用品等六項違反準則行為、被處以共合＄5280的罰款。
同區的日本餐廳 Manmaruya亦於同日亦因違反清潔標準、及在儲存有潛在危險的食品時未有控制好溫度、以及未能在儲存時保護食品免受污染，被罰款共$3520 。
除了上述餐館外，今年新一間遭當局的餐廳是位於Tahmoor 的區域肯德基快餐店，該分店被指未能保持「所需的清潔標準」，並於 1 月 2 日被處以兩次 $880 的罰款。
多間出售亞洲食物的餐廳亦榜上有名。
包括，位於 Campbelltown 的越南餐廳Golden Lotus Modern Vietnamese Restaurant因準備食物時未能採取措施防止污染、而於1月9日收到$880 的罰單。
翌日，Tweed Heads 的 Danosi Kitchen 因未維護無障礙洗手設施、而被罰款$440 。
Liverpool的壽司外賣店Hero Sushi，則因在儲存具有潛在危險的食品時沒有控制好溫度、而在1月11日被罰款 $880 。
Wahroonga 的日本餐廳 Sushi House 在1月16日亦收到$880罰單，原因是餐廳並確保員工與食物接觸時保持衛生。
1 月 18 日，Padstow 的日本餐廳Fresh Tama Sushi 因兩次違反清潔標準而合共被罰$1760。
1 月 22 日，Bonnyrigg 的亞州雜貨店Thu Binh Asian Grocer因違反清潔標準、和在儲存具有潛在危險的食品時沒有控制好溫度、而收到罰款1760 的罰單。
1 月 22 日，Revesby 的泰國餐廳Awesome Thai 因兩次違反清潔標準、而被罰款共$1760。
1 月 29 日，在Campbelltown的 Rashay’s Campbelltown、因儲存具有潛在危險的食品時沒有控制好溫度而被罰款$880 。
另外，2 月 7 日，位於Blacktown的Parklea Markets內的Parklea Fresh、因在展視具有潛在危險的食品時沒有控制好溫度、而被罰款$ 440。
Yagoona 的 Yaya Bakers亦於2 月 12 日，被罰款$1320 ，原因是未能確保洗手間設施僅用於洗手、手臂和面部而違反清潔標準，及沒有進行必要的維修。
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