【違反食品安全餐廳名單】邊間中餐館收最多罰單？

今年到三月為止，新州已有16間餐廳、因違反食品安全標準而共收到32 張違規罰單而被列入新州食品管理局的「點名羞辱餐廳清單」，其中一間位於雪梨西南區的中餐館收到最多罰單及最巨額罰款。

CHINA SPICY MEALS

示意圖。 Credit: Li zhuoxiang/AP


位於Campsie的Golden Territory Seafood 於 1 月 31 日因未能在儲存過程中保護食品免受污染、未能進行必要的維修、未能維護方便使用的洗手設施、以及未有在洗手間或附近提供即棄抺手用品等六項違反準則行為、被處以共合＄5280的罰款。

同區的日本餐廳 Manmaruya亦於同日亦因違反清潔標準、及在儲存有潛在危險的食品時未有控制好溫度、以及未能在儲存時保護食品免受污染，被罰款共$3520 。

除了上述餐館外，今年新一間遭當局的餐廳是位於Tahmoor 的區域肯德基快餐店，該分店被指未能保持「所需的清潔標準」，並於 1 月 2 日被處以兩次 $880 的罰款。

多間出售亞洲食物的餐廳亦榜上有名。
相關新聞

兩家Subway快餐店欠薪被罰款 法官：快餐業員工容易被無良雇主剝削

【1萬蚊貼士】神秘食客慷慨俾1萬澳元小費 墨爾本女學生侍應點回應

華人經營日式料理店偽造工資記錄 被罰近20萬

【電費兩年內飆升五成】華人商企：「唔蝕錢就繼續做落去」

包括，位於 Campbelltown 的越南餐廳Golden Lotus Modern Vietnamese Restaurant因準備食物時未能採取措施防止污染、而於1月9日收到$880 的罰單。

翌日，Tweed Heads 的 Danosi Kitchen 因未維護無障礙洗手設施、而被罰款$440 。

Liverpool的壽司外賣店Hero Sushi，則因在儲存具有潛在危險的食品時沒有控制好溫度、而在1月11日被罰款 $880 。

Wahroonga 的日本餐廳 Sushi House 在1月16日亦收到$880罰單，原因是餐廳並確保員工與食物接觸時保持衛生。

1 月 18 日，Padstow 的日本餐廳Fresh Tama Sushi 因兩次違反清潔標準而合共被罰$1760。

1 月 22 日，Bonnyrigg 的亞州雜貨店Thu Binh Asian Grocer因違反清潔標準、和在儲存具有潛在危險的食品時沒有控制好溫度、而收到罰款1760 的罰單。

1 月 22 日，Revesby 的泰國餐廳Awesome Thai 因兩次違反清潔標準、而被罰款共$1760。

1 月 29 日，在Campbelltown的 Rashay’s Campbelltown、因儲存具有潛在危險的食品時沒有控制好溫度而被罰款$880 。

另外，2 月 7 日，位於Blacktown的Parklea Markets內的Parklea Fresh、因在展視具有潛在危險的食品時沒有控制好溫度、而被罰款$ 440。

Yagoona 的 Yaya Bakers亦於2 月 12 日，被罰款$1320 ，原因是未能確保洗手間設施僅用於洗手、手臂和面部而違反清潔標準，及沒有進行必要的維修。

相關新聞

【請注意！】沙律菜藏針 警介入調查

進食受感染 Kinder 出奇蛋 三歲女童經歷「極壞情況」

降低疾病傳播風險：如何正確洗手？



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 28 March 2023 11:58am
Updated 2h ago 12:01pm
By Ivan Leung
Source: SBS