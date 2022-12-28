【請注意！】沙律菜藏針 警介入調查

西澳珀斯一名母親表示自己在超市購買袋中沙律菜中吃出異物。





這位兩孩之母巴頓 Helen Paton 表示她在拆禮物日，在珀斯 Claremont Quarter的連鎖超市 Coles 內購買了一包 2元的沙律菜（coleslaw mix），卻在進食時咬到一根生鏽的針。



受污染沙律 Credit: 7 News 她在接受七號台訪問的時候表示：「我第一口以為是一根切碎的捲心菜。然後我意識到，事實上，那是一塊金屬，我從嘴裡吐出一根非常大的生鏽針。」





她表示因為她並沒有咀嚼，因此並沒有割傷。她只是對它（生鏽針）的出現感到震驚。





她表示在意外發生後，馬上向超市通報。而Coles 的客戶服務專員在周二已向她致歉，並表示會就此事聯繫警方。





Coles 表示對這個消息十分擔心，同時亦想表達他們的歉意。Coles 表示有關事件將移交警方調查。





巴頓認為Coles 應該考慮召回相關產品，認為這有可能產生更嚴重的後果。





她認為這是致命的風險，有人可能會因此而刺穿嘴，甚至誤吞下針。





Coles 表示事件目前已交由警方調查，因此並未能就此作出評論。





食品安全信息委員會表示，農產品中的物理危害很少見，而金屬污染可更為罕見。





警方稱全國共發生了 230 宗針污染事件，68個品牌受影響。





其中一名涉案的士多啤梨農場員工被指控在士多啤梨藏針，引發全國食品安全恐慌。





針對她的指控在去年7月份被全部撤銷。





