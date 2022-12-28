【請注意！】沙律菜藏針 警介入調查

西澳一名母親在超市袋中沙律菜中「食」出異物，險致命。

Salad Mix recalled

超市袋裝沙律中藏針。 Credit: From ABC NEWS

西澳珀斯一名母親表示自己在超市購買袋中沙律菜中吃出異物。

這位兩孩之母巴頓 Helen Paton 表示她在拆禮物日，在珀斯 Claremont Quarter的連鎖超市 Coles 內購買了一包 2元的沙律菜（coleslaw mix），卻在進食時咬到一根生鏽的針。
1.JPG
受污染沙律 Credit: 7 News
她在接受七號台訪問的時候表示：「我第一口以為是一根切碎的捲心菜。然後我意識到，事實上，那是一塊金屬，我從嘴裡吐出一根非常大的生鏽針。」

她表示因為她並沒有咀嚼，因此並沒有割傷。她只是對它（生鏽針）的出現感到震驚。

她表示在意外發生後，馬上向超市通報。而Coles 的客戶服務專員在周二已向她致歉，並表示會就此事聯繫警方。

Coles 表示對這個消息十分擔心，同時亦想表達他們的歉意。Coles 表示有關事件將移交警方調查。

巴頓認為Coles 應該考慮召回相關產品，認為這有可能產生更嚴重的後果。

她認為這是致命的風險，有人可能會因此而刺穿嘴，甚至誤吞下針。

Coles 表示事件目前已交由警方調查，因此並未能就此作出評論。

食品安全信息委員會表示，農產品中的物理危害很少見，而金屬污染可更為罕見。

警方稱全國共發生了 230 宗針污染事件，68個品牌受影響。

農場不得不銷毀所有相關作品，
預料經濟損失高達1.6.億元。


其中一名涉案的士多啤梨農場員工被指控在士多啤梨藏針，引發全國食品安全恐慌。

針對她的指控在去年7月份被全部撤銷。
更多內容

【前澳軍陣亡烏克蘭 】死者母親：同情心驅使兒子「為捍衛自由而犧牲」

【覆蓋護根】花園使用Mulch有甚麼好處？

美國要求中港澳旅客提交檢測證明 澳洲會否跟隨收緊入境要求？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道




SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 29 December 2022 at 10:03am
By Tracy Lo
Source: SBS