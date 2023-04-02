美國南部和中部遭受龍捲風吹襲，造成至少5人死亡。
龍捲風是由襲擊阿肯色州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、威斯康星州、密西西比州和田納西州的狂雷暴引起，導致超過 45萬戶家庭和商店停電。
據報，阿肯色州有兩人死亡，印第安納州有兩人死亡，伊利諾伊州的一家劇院屋頂因極端天氣倒塌，導致一人遇難。
在小岩城地區有2人死亡、21人受傷，其中5人情況危急，州內東北部的韋恩鎮也有2人遇難，另有部分民眾受困在倒塌的房屋中，州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）已動用100名國民警衛隊投入救災。
龍捲風是由襲擊阿肯色州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、威斯康星州、密西西比州和田納西州的狂雷暴引起。 Source: AAP / Andrew DeMillo/AP
阿肯色州州長桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders) 表示，對於阿肯色州人民來說，是非常艱難的日子。她表示已動用 100 名國民警衛隊投入救災。
龍捲風是由襲擊阿肯色州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、威斯康星州、密西西比州和田納西州的狂雷暴引起。 Source: AAP / Thomas Wells/AP
桑德斯表示，這次是對阿肯色州來說是非常艱難的一天。但阿肯色州的人都很堅強不屈。不管遇到什麼，都會勇敢面對前路， 繼續生活。
桑德斯指已與總統拜登討論情況，她在前一天宣布該州進入緊急狀態。
據美國風暴預測中心指，周五（3月31日）晚上，有六個州共收到 40 多份龍捲風報告。
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