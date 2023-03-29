【落多一星期雨】氣象局：暴雨潮濕天氣或會持續到四月中

澳洲東南部已連續9天下雨，部分地區更打破了3月份的降雨量。





氣象局表示，在今個星期，澳洲東面海岸從昆州南部到維州，包括布里斯本、雪梨及坎培拉等地，均會持續天陰有雨，部分地區更可能有暴雨或雷暴。





當局亦向新州及昆州部份地區發出洪水警告，包括新州的Paroo River、昆州的Georgina River、Diamantina River、Flinders River及 Thomson River等。





氣象局更警告說，潮濕有雨的天氣可能會持續到下個月中。



以下是各州未來幾天的天氣慨況。



新州

雪梨天陰，星期三下午和傍晚可能會出現強雷暴。





預計星期四會有驟雨及雷暴，星期五天氣轉晴，最高氣溫攝氏 24 度。





不過，晴朗的天氣只會維持短暫，到了周末又會再下雨，並預計持續至少四天至 4 月初。



首都領地

潮濕有雨的天氣星期三會影響坎培拉。





星期三晚較後時間可能會有高達 20 毫米雨量，亦可能有強雷暴。





星期四天氣應該會稍為放晴，早上可能有霧，全天可能間中會驟雨。





預計星期五會天晴，最高氣溫為攝氏 21 度，不過周末起潮濕及灰暗的天氣復再並持續到下周初。



維州

維州東部偏遠地區預計在週三起會有暴雨並有雷暴，維州其他地方亦會至少持續四天下雨。





到了週末開始多雲，星期六亦間中有驟雨。





不過到了星期日將會有陽光，氣溫最高達攝氏 20 度。



南澳

阿德雷德星期三起會有驟雨，預計持續到週五，最高氣溫為 21度。





而從星期六起，預計連續三天會有陽光。



塔州

荷伯特預計連續3天都有驟雨，預計週三最高氣溫為 22 度。





而到了 4 月第一天，將會有短暫陽光，預計氣溫將高達 18 度。



昆州

昆州正受到溫暖潮濕的天氣影響，預計未來兩天會有雷暴。





布里斯本未來幾天的氣溫將高達 30 度。



西澳

西澳亦受不穩定的天氣影響，從星期四開始，珀斯會連續兩天天陰，並有機會落暴雨。





不過，在星期三，珀斯會有最後一波的溫暖天氣，氣溫將升至 28 度。





而在星期三下午，珀斯以北地區會有暴雨，氣象局亦向部份地區發出洪水監察警告。



北領地

至於北領地，預計達爾文將會連續四天天晴，天氣炎熱，週五和周六氣溫將飆升至 35 度。





不過到了星期日，便有機會有狂風暴雨。





