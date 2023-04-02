【新州落大雨】 雪梨水浸兩人被救 道路鐵路交通受阻

雪梨今日早上多個地區落大雨，在近市中心的Waterloo與Alexandria分別出現水浸，多部汽車死火，被困在水浸的馬路，緊急人員到場，分別救出兩名被困人數。部份道路關閉。





在內西區Marrickville鐵路水浸，影響從西南區Sydenham往Libcombe火車服務，而Lewisham火車站隧道水浸，當局呼籲避免到該火車站。





新州今日凌晨，多個地區錄得超過100米的雨量記錄。於南部Jevis Bay因為「受不穩定低壓槽」影響，預計會有更多豪雨。





而於Point Perpendicular，午夜至今早9點，錄得115.4毫米雨量，其中60毫米是不足一小時錄得。





中岸地區Kincumber錄得120毫米雨量，雪梨市中心天文台山（Observatory Hill）到今日9點錄得89毫米雨量。





氣象局就雪梨以北中岸地區（Central Coast）發出雷暴警告，多個地區預測可能會水浸，甚至突然出現洪水。



新州緊急服務NSW SES 呼籲居民遠離小溪和雨水渠，避免穿越洪水，在室內最好遠離窗戶，特別兒童和寵物應該要留在室內。





氣象局並警告，由於落雨能見度低，加上道路積水，駕車者要小心，並對雪梨北部至中岸地區Woy Woy，發出嚴重雷暴警告。





氣象局指出，在秋季會出現不穩定天氣，這個時間大雨天氣於新州並非罕見。





預計雪梨落雨的天氣，會持續到至少星期四。







