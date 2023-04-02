香港跨性別團體遞交聯署信件 促請香港政府盡快訂立《性別承認法》

香港跨性別團體到律政中心外請願，並遞交聯署信件，促請香港政府盡快訂立性別承認法。





參與請願的人仕表示，終審法院早在十年前的一案裁決中，已經授予香港跨性別者更改身份證上性別標記的權利，而無需進行全面的變性手術。





香港政府於2014年成立的性別承認跨部門工作小組，在2017年曾就制訂《性別承認法》展開公眾諮詢。





其中一位請願人仕 Emery Fung 表示，有關此事至今仍毫無進展，跨性別人士換證無期。





他表示，法庭案件本身持續了五六年，他們經歷了所有挑戰之後，現在官司贏了，法院裁定他們勝訴。





但不知何故，負責處理的部門仍然拖，拒絕執行法庭命令，亦沒有實行的時間表。儘管多次聯繫，都沒有澄清解釋原因。





今次請願收集到的聯署來自社會各界，也有不同性別認同的人士參與，反映出社會大眾對於性別承認法立法的共同盼待。





香港關注跨性別權益的組織，共同敦促政府尊重法庭裁決，積極保障跨性別人士的權利，並盡快制定《性別承認法》。



