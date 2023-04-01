SBS推出全新紀錄片《Asking For It》: 探討從「性解放」踏進「性同意文化」的改革新里程

SBS 推出全新紀錄片《Asking For It》，本片將帶領觀眾探索一場人類對性觀念的革命性改革：將我們從 60和 70 年代的性解放時期帶進「性同意文化」的年代，影片相當具啟示性。





本片將於 4 月 20 日(星期四)晚上 8 點半首播，並僅在SBS頻道及SBS On Demand流媒體平台播放。





調查記者希爾( Jess Hill) 曾花四年時間研究及撰寫著作 《See What You Made Me Do》 ，講述澳洲的家庭暴力危機，在2021年更拍攝成在SBS播放的紀錄片系列。今次希爾將帶同《Asking For It 》全新紀錄片再度回歸 SBS ，重新帶出影響數百萬澳洲人的性暴力主題。從學校到大學、老年護理、同性關係、公司和政府部門——這個系列將讓我們反思：如何才能將性暴力文化轉變為性同意文化？





本片由三集組成，希爾聯同過去推動澳洲性同意文化改革的倡導者，了解他們為何堅持從幼稚園開始就引入性同意教育的全國性課程。希爾並訪問了帶領澳洲性同意革命的性暴力倖存者，當中包括穆林斯(Saxon Mullins)、塔米(Grace Tame)、馬丁(Noelle Martin)和莫萊塔(Adele Moleta)，他們表達了如何推動法律改革和處理創傷的經歷。





在整個系列中，希爾訪問了來自澳洲各地和海外的革命專家、社區團體和性同意教育工作者：帶出從性同意教育倡導者卡幹 (Richie Hardcore) 為男性青年進行性教育的工作，到 Reset Australia帶領解決網絡威脅。影片中希爾體驗了LGBTQIA+ 支持性同意概念下舉行派對帶來的樂趣，並帶出南非創先河為性暴力倖存者設立護理中心和法院。



上一次性革命將我們從禁慾文化中解放出來——但事實證明，真正的性自由仍然只屬於某部分人。正如 #MeToo 所帶出的訊息一樣，對於那些受害人來說，性自由可能需要付出巨大的代價。同意革命是朝著真正解放的性行為邁進下一步的過程，每個當事人都可以感受期待的快樂。我希望這個系列真正能讓大家反思自己的生活經歷，並為結束性暴力文化的全國運動注入新的活力。 調查記者希爾

導演路比( Tosca Looby)說：「要做到性同意並不簡單——但我們努力讓觀眾踏上精心設計的旅程，穿越這個問題的荒野，這個問題是如此根本，如此容易被誤解。我們聯同性暴力倖存者一起穿越我們的司法制度，過程中所發現的一切讓我們深感不安。我們在性同意遊戲中遇到了最好的教育工作者——他們決心把事情做好。還有觀眾，從十幾歲的男孩到老年人，他們想要公開和坦率地談論性，以追求健康、徵得同意的關係！」



調查記者希爾( Jess Hill)曾花四年時間研究及撰寫著作《See What You Made Me Do》，今年再度推出《Asking For It》。 Source: SBS





SBS 寫實片內容總監Joseph Maxwell 表示：「《See What You Made Me Do 》是 SBS 在 2021 年最成功的寫實節目之一，我們非常自豪能再次與 Jess Hill 和 Northern Pictures 的團隊再度合作。該系列體現了 SBS 在探討劃時代重大問題的突破性紀錄片方面的作用。」





由田口久美( Kumi Taguchi )主持的SBS 新聞和時事節目 Insight 將在澳洲東部時間 4 月 25 日(星期二) 晚上 8 點 30 分播放一集關於探討性同意的主題，作為《Asking For It》的延續。





本片《Asking For It 》將提供五種語言的字幕，在 SBS On Demand 上分別以繁體中文、簡體中文、阿拉伯​​語、韓語和越南語播放。 該系列更為盲人或視障觀眾提供語音旁白。





