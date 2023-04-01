【真係去掘金】澳洲礦業巨頭準備起訴澳洲政府索賠 3000 億元

重點
- 澳洲礦業巨頭帕爾默 (Clive Palmer) 正在通過國際仲裁就一個停滯不前的鐵礦石項目尋求 3000 億元的賠償。
- 前律政部長波達(Christian Porter) 是帕爾默的律師團隊之一。
- 助理部長戈爾曼(Patrick Gorman)表示，聯邦政府將對他所說的“滋擾”訴訟提出異議。
聯邦政府表示，他們對澳洲礦業巨頭帕爾默 (Clive Palmer) 要求就停滯不前的鐵礦石項目尋求近 3000 億元的損害性賠償，將會用盡全力去推翻這些指控。
帕爾默的律師已根據國際貿易法提交了針對英聯邦的仲裁通知。
這是帕爾默不斷尋求對西澳 Balmoral South 鐵礦開發進行賠償的最新訴訟。
西澳工黨政府於 2020 年通過了緊急立法，終止了與帕爾默及其公司就該項目進行的仲裁，並阻止該州在相關糾紛中對這位億萬富翁承擔任何責任。
法例阻止帕爾默起訴西澳政府要求賠償 300 億元。
帕爾默和他的公司正在國際仲裁程序中尋求十倍於此的賠償金額，該仲裁程序指控違反了東盟-澳洲-新西蘭自由貿易協定。
助理部長戈爾曼(Patrick Gorman)說，帕爾默就一個停滯不前的鐵礦石項目提出近 3000 億元的賠償金要求將得到“有力的反駁”。 Source: AAP / Richard Wainwright
前律政部長波達(Christian Porter)是帕爾默的律師團隊之一。
這位礦業巨頭於3月30日表示，未來訴訟的任何意外收穫都將用於改善西澳的醫院，並為該州的一份新日報提供資金，該日報“不依賴卡通片來銷售這份報紙”。
帕爾默在一份聲明中說：「迫切需要一個更好的衛生系統和新的西澳公民的獨立聲音。」
2021年，高等法院駁回了帕爾默對西澳緊急立法的質疑。
助理部長戈爾曼(Patrick Gorman)表示，聯邦政府將對他所形容為“滋擾”的訴訟提出異議。
前律政部長波達是帕爾默的律師團隊之一。 Source: AAP
戈爾曼於3月30日告訴珀斯電台 6PR時表示:「這是我們正在談論的 3000 億元。」
“我們已經背負了一萬億元的債務，澳洲最不需要的就是更多的債務，把納稅人的錢放進帕爾默的口袋裡。"
“這是一場我們必須大力捍衛的官司。”
總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在3月30日的議會提問時間對這宗訴訟作輕描陳述。
艾巴尼斯說：「了解到帕爾默過往對他公司支付其下工人工資的不良記錄，我希望波達會提前要求收取他的錢。」
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